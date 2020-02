https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.02.2020 - Última actualización - 17:42

17:40

La Policía brindó algunos detalles de la identidad del sujeto, conocido en el ambiente delictivo. Desde el hospital confirmaron que sufrió una fractura lumbar y que está con custodia policial

Paraná Se cayó por el balcón mientras robaba: está internado con custodia policial La Policía brindó algunos detalles de la identidad del sujeto, conocido en el ambiente delictivo. Desde el hospital confirmaron que sufrió una fractura lumbar y que está con custodia policial La Policía brindó algunos detalles de la identidad del sujeto, conocido en el ambiente delictivo. Desde el hospital confirmaron que sufrió una fractura lumbar y que está con custodia policial

Un hombre fue hospitalizado en Paraná, tras caer de un balcón. De acuerdo a las primeras informaciones recabadas de los vecinos, habría intentado ingresar a la vivienda para robar.

El hecho se produjo durante las primeras horas de la mañana de este martes, en una casa de calle Sarmiento, entre Laprida y Cervantes de la capital provincial. Según se supo, el hombre es conocido de la zona por otros robos cometidos días pasados. Tras protagonizar el accidente, fue trasladado al Hospital San Martín, con lesiones en el hombre y la cadera. Los propietarios se despertaron cuando el hombre mayor de edad pedía auxilió al no poder levantarse de piso.

Testimonios

"La dueña escuchó ruidos, abrió la ventana y cuando la vio se asustó y se cayó mal. Si no hubiese saltado, porque ya ha pasado. Se fracturó porque al asustarse se cayó y cayó mal", contó una de las vecinas de la zona de calle Sarmiento, entre Laprida y Cervantes. De acuerdo al relato de la vecina, "aparentemente el tipo venía robando por a zona de Laprida e iba a la zona de Pancho Ramírez. Ahí fue cuando se subió al balcón, porque son oportunistas, buscan si no te olvidaste alguna ventana o puerta abierta. Ya han entrado con gente adentro".

"Escuchamos los gritos. Pensamos que era un vecino. De haber sabido que era el ladrón, ni llamábamos a la Policía", manifestó la vecina, quien reveló además que "la Policía le requisó la mochila que llevaba y le encontró un celular; resulta que el teléfono había sido robado en calle Laprida al 400". Consultada por los robos, indicó que "hace un mes que está robando en la zona". "Está filmado porque hay cámaras de seguridad y es la misma persona. Está robando en casas de planta alta, porque me llegaron varios comentarios a raíz de las publicaciones que he hecho. Todos me dicen que les han entrado, les ha robado y siempre es en planta alta. Es la modalidad que trabaja", sostuvo.

La voz oficial

Víctor Paunovich, jefe de la Comisaría Primera de Paraná, reveló que el ladrón que cayó del balcón este martes por la mañana es conocido en el ambiente delictivo. Incluso, confirmó que había ingresado a robar y que minutos antes había sustraído elementos de otra vivienda. "Tiene 21 años, es del barrio Mosconi Viejo", aseguró el funcionario policial. "Es conocido en el ambiente delictivo y ya ha sido aprehendido de esta jurisdicción y otras aledañas por hechos similares", contó.

Paunovich aseguró además que "se logró establecer que de otro domicilio, a la vuelta, sobre calle Laprida al 800, habría efectivamente ingresado y sustraído otras pertenencias". En relación a este robo, indicó que "se logró ubicar a la propietaria y corroboró que eran sus pertenencias que habían sacado de un domicilio de ella en un primer piso planta sobre una puerta que dejó semi abierta.

Por otra parte, se informó que a raíz de la caída del balcón, de unos cuatro metros de altura, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde quedó internado con custodia policial. "Fue trasladado hasta que le realizaron la tomografía y luego desde el hospital nos informan que tiene una fractura lumbar. Por disposición del fiscal en turno, quedó con custodia policial", señaló el funcionario.