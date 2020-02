https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.02.2020

18:29

Atlético Mineiro, el mismo club que Colón venció en la Copa Sudamericana 2019, se prepara este martes y miércoles también en Bella Vista, el predio de Newell’s Old Boys. El delantero albinegro Franco Di Santo, que habló con la prensa y que marcó en aquella serie recordada, se refirió a los rojiblancos, rivales del jueves por la noche en el 15 de Abril.

El plantel profesional de Atlético Mineiro llegó a la provincia, pero no a la ciudad de Santa Fe. Decidió entrenar martes y miércoles en el predio de Bella Vista de Newell’s en Rosario previo al choque de jueves a las 21.30 ante Unión en el estadio 15 de Abril en el comienzo de la Copa Sudamericana 2020 para ambos.



Franco Di Santo, delantero que disputó la Sudamericana pasada con Mineiro y enfrentó a Colón el año pasado, habló con los medios previo al entrenamiento de la tarde del martes. Consultado por El Litoral sobre los tatengues, el delantero argentino expresó: “Es un equipo muy intenso. Tiene dos delanteros que se mueven muchísimo. Nosotros tenemos que tener cuidado con ellos”. “No dan una pelota por perdida. A eso le suman que tienen jugadores con muy buen pie”.



En relación al clima hostil hacia los visitantes en el estadio rojiblanco el jueves, aseguró: “(Es) La típica rivalidad entre equipos argentinos y brasileños. Lo tenemos que dejar en segundo plano y dedicarnos a lo que tenemos que hacer que es agarrar la victoria lo más rápido posible”.

Como era de esperarse, pocos testigos hubo en la práctica del equipo de Belo Horizonte. El contacto con la prensa fue sólo con Di Santo y sólo se permitió tomar imágenes de los primeros 15 minutos donde el director técnico venezolano Rafael Dudamel no hizo más que charlar con sus dirigidos. La formación titular no se dio este martes y difícilmente se sepa hasta el jueves por la noche.



“Venimos con la mentalidad de hacer un buen partido. Sabemos que Unión es un equipo intenso. Viene en competición. Tiene más partidos que nosotros. Venimos a ganar”, afirmó el delantero nacido en Mendoza con pasado en Tiro Suizo (Rosario). “Ojalá nos vaya mejor que con Colón”, agregó.



“Volver a Argentina a mí me encanta. Aunque sean dos o tres días, me siento en casa. Jugar como argentino contra un equipo argentino motiva mucho más en lo personal”, afirmó el atacante del galo. “Lo lindo sería ganar. Ganando tenemos grandes posibilidades. Con Colón perdimos y no nos sirvió”.



Atlético Mineiro alcanzó las semifinales de la segunda copa más importante de la Conmebol en 2019. Cayó en esa instancia ante el equipo colonista dirigido por Pablo Lavallén al perder por penales en una definición donde el arquero Leonardo Burián fue la figura (ambos partidos terminaron 2-1 a favor de los locales).

Segundos en el estadual de Minas Gerais



El club albinegro disputa en estos primeros meses del año como es costumbre el campeonato de su región que es el estadual de Minas Gerais. Tras las primeras cuatro jornadas, marcha en el segundo lugar con 8 puntos detrás de la otra gran entidad de Belo Horizonte, Cruzeiro, que marcha como líder con 9 puntos pese a haber disputado sólo tres encuentros. Atlético Mineiro arrancó con una victoria por 0-1 ante Uberlandia en el debut. En la jornada 2, goleó a Tupynambás por 5-0. En la tercera fecha, igualó 0-0 como visitante frente a Coimbra. El último precedente oficial se dio el domingo 2 de febrero pasado cuando empató 1-1 como local frente a Tombense.



El paso de Franco Di Santo por Rosario



Franco Di Santo es un delantero poco conocido para el público argentino debido a que hizo toda su carrera deportiva profesional fuera de nuestro país. Nació en Mendoza el 7 de abril de 1989 y tras jugar en las inferiores de Godoy Cruz y Tiro Suizo, debutó en primera en Audax Italiano de Santiago (Chile) en 2006. De allí pasó al Chelsea de Londres en 2007 e inició una trayectoria por distintos clubes europeos: Blackburn Rovers, Wigan Athletic (Inglaterra), Werder Bremen y Schalke 04 de Gelsenkirchen (Alemania). A mediados de 2019 regresó a Sudamérica para defender los colores albinegros de Atlético Mineiro. Integró seleccionados juveniles nacionales y también logró vestir la camiseta del seleccionado mayor en la década pasada.



En 2007, al pasar al Chelsea fue comparado inclusive con el famoso Lionel Messi por su ausencia de los clubes argentinos en primera división y su éxito internacional. Pese a su gran proyección en aquella época, no logró consolidarse en el combinado albiceleste y no integró las listas mundialistas ni en 2010, 2014 o 2018.



Franco tiene algo pendiente. Todavía no cumplió su sueño de jugar en el fútbol argentino. Consultado sobre el tema por un periodista, aseveró: “Me gustaría. Surgió lo de Mineiro, se descartaron esas posibilidades y me vine para acá. Siempre las ganas de jugar en un equipo argentino están”.



Rosario no es ajeno para Di Santo ya que integró las inferiores de Tiro Suizo, club de esta ciudad. “Tuve un paso a los 11, 12 años y quedan lindos recuerdos. En la infancia de uno siempre quedan cosas lindas. Quiero mucho a esta ciudad”.