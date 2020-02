Lesoto: por el crimen de la anterior esposa del Premier acusan a su actual pareja

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La primera esposa del “premier”, Thomas Thabane, fue asesinada a tiros en 2017. El escándalo ha desatado una crisis política en el país africano.

Suceso internacional al más alto nivel. Aunque la motivación no está clara, lo cierto es que Maesaiah Thabane ha sido acusada de matar a Lipolelo Thabane, la ex mujer de su actual marido. ¿Celos, información, chantajes? No queda claro, pero el hecho de que su esposo sea el jefe del Gobierno y que hasta la ayudaran a huir del país, ha añadido al asesinato dósis de escándalo político.

Así, la primera dama de Lesoto, Maesaiah Thabane, fue acusada hoy formalmente como sospechosa del asesinato de Lipolelo, la primera esposa del primer ministro, Thomas Thabane, según informaron fuentes policiales. La Policía de Lesoto confirmó que Thabane se encontraba bajo custodia policial, después de haber regresado a su país de origen desde la vecina Suráfrica, adonde huyó el pasado 10 de enero a fin de evitar una orden de arresto.

Horas después, según medios surafricanos, tras ser interrogada, ha sido acusada de intento de asesinato en relación con la muerte de Lipolelo, tiroteada de noche a las puertas de su casa; ubicada a las afueras de la capital del país, Maseru. Según informa Efe, este asesinato tuvo lugar en 2017, dos días antes de que Thomas Thabane tomase posesión como primer ministro por segunda vez en su carrera, con un Gobierno de coalición acordado tras unas elecciones y varios años de gran inestabilidad política.

El propio primer ministro, de 80 años, fue interrogado el pasado 22 de enero en su residencia, en un caso que ya ha desatado una grave crisis política en esa pequeña monarquía constitucional del sur de África. Thomas Thabane, de hecho, tiene un pie fuera del cargo, ya que según su propio partido, el Congreso de Todos los Basoto (ABC, por sus siglas en inglés), aceptó el mes pasado dimitir; renuncia que todavía no se ha hecho efectiva.

A Thabane se le acusa, además, de haber intentado expulsar de su puesto al actual jefe de la Policía del país, Holomo Molibeli, por su empeño en investigar a la primera dama. Ese conflicto entre ambos provocó que saliera a la luz una carta en la que el policía afirmaba tener pruebas de llamadas realizadas al número del primer ministro desde el lugar del asesinato.

Esta situación amenaza con desatar una nueva oleada de inestabilidad política en este pequeño reino montañoso enclavado geográficamente en medio de Suráfrica. La monarquía constitucional de Lesoto, encabezada actualmente por el rey Letsie III, quien no tiene poder ejecutivo, ha vivido numerosos golpes de Estado desde que el país se independizó de Reino Unido en 1966.