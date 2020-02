Trump invita a su discurso a Guaidó y la oposición, a la pareja de Khashoggi

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de los mensajes no verbales más importantes del discurso del Estado de la Unión son los invitados que eligen el presidente y la oposición: Donald Trump invitó al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, mientras que los demócratas estarán con la pareja del periodista saudita asesinado, Jamal Khashoggi.

La sorpresa de la noche fue la invitación de Guaidó, anunciada a último momento en Twitter por el ex gobernador de Florida, actual senador federal y amigo de Trump, Rick Scott: "Emocionado de ver a Juan Guaidó esta noche en el Estado de la Unión. Gracias Donald Trump por su continuo compromiso con las personas valientes de #Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia."

Guaidó está en Estados Unidos hace varios días, se reunió con miembros del gobierno de Trump y se suponía que el sábado pasado había finalizado su visita en Miami. Unas horas antes del anuncio de Scott, la Casa Blanca había publicado la lista de invitados del presidente y la primera dama, Melania Trump.

El único extranjero que aparece en esa lista es Ivan Simonovis, un ex comisario venezolano que pasó casi 15 años detenido y era considerado por la oposición antichavista como uno de los prisioneros políticos más importantes. El año pasado, Simonovis se escapó de su detención domiciliaria y se instaló en Fort Lauderdale, en Florida, "donde los agentes de inmigración le dieron la bienvenida a Estados Unidos", según el portal de la Casa Blanca.

La pareja presidencial también invitó a veteranos de guerra que sufrieron una adicción a opiáceos al volver al país o que lograron reinsertarse profesionalmente a la sociedad de manera exitosa. Además, invitó a un veterano oficial tejano de la Patrulla Fronteriza y al hermano de un hombre asesinado en California por un inmigrante que vivía ilegalmente en el país.

Desde la bancada opositora, una invitada que atraerá muchas miradas es Hatice Cengiz, la pareja de Khashoggi, un periodista saudita opositor exiliado en Estados Unidos, cuyo asesinato en Turquía sacudió en 2018 la alianza entre el gobierno estadounidense y el reino de Arabia Saudita. Cengiz escuchará a Trump como invitada del congresista demócrata por Virginia, Gerry Connolly.





La máxima autoridad demócrata en el Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, eligió, por su parte, invitar a cuatro profesionales de la salud que "luchan contra los problemas del sistema de salud", según explicó la congresista a la prensa y citó CNN. Pelosi intenta que la campaña electoral que acaba de comenzar y finalizará con los comicios generales de noviembre próximo se centren en la necesidad de volver al sistema de salud aprobado por el ex presidente Barack Obama y eliminado por Trump y los republicanos en el Congreso.

Otros congresistas opositores, en cambio, decidieron directamente no participar de la cita presidencial en el Capitolio. Alexandria Ocasio-Cortez, la joven promesa neoyorquina del ala progresista del Partido Demócrata, anunció hoy que no participará "para normalizar la conducta fuera de la ley de Trump". "Nada de esto es normal y yo no lo legitimaré", afirmó en Twitter. Su colega, Ayanna Pressley, se sumó de inmediato a su decisión.