Alejandra Dupouy: "Ceres es una ciudad arrasada"

La intendente radical de Ceres, Alejandra Dupouy, responsabilizó de manera directa a su antecesor, justicialista, Camilo Busquets, de dejar “una bomba de tiempo que, estalló, lamentablemente”. Lo culpa de nombrar el año pasado a 44 personas, muchas de ellas tras ser derrotado en los comicios. Hoy, rige una conciliación obligatoria que trata de acercar las posiciones, en un conflicto de compleja resolución.

Es un clásico de cada cambio de gestión, mucho más si los involucrados son rivales o de diferente signo político: estallan aquí y allá conflictos políticos y financieros que condicionan el accionar de las nuevas autoridades.

El caso de Ceres (departamento San Cristóbal), en el extremo noroeste de la provincia, es un caso típico que presenta todos los matices. El justicialismo gobernó allí ininterrumpidamente los últimos 16 años. Y en el último de ellos -denuncia la nueva intendente- pasaron a planta permanente a 44 personas, más del tercio del número “histórico” de esta ciudad, que hasta allí contaba con 126 empleados. Y ahora, con 170, lo que para las nuevas autoridades es inviable: no se puede pagar ni sostener esa cantidad de empleados.

La decisión de la flamante intendente, Alejandra Dupouy se veía venir: revisión de los nombramientos (algo parecido hizo el gobernador Omar Perotti a nivel provincial, con algunos nombramientos de última de la gestión de Lifschitz) y seguro conflicto. Lo que siguió son paros y manifestaciones, hasta desembocar en una cantada conciliación obligatoria entre las partes, esto es, la Municipalidad de Ceres y Festram, el gremio de los empleados municipales. El martes se hizo la primera reunión de las partes; el viernes, se hará la segunda. Hablamos con Alejandra Dupoy.

- ¿De qué cosas, exactamente, responsabilizás a la gestión anterior?

- Básicamente, de la incorporación de 44 personas a la planta permanente, muchos ellos después de haber perdido las elecciones. Pero no es lo único. Hay que sumarle a ello una deuda de 50 millones de pesos. Y también un parque de maquinarias obsoleto, deteriorado. Ceres es una ciudad en llamas. Nos dejaron una ciudad arrasada en cuanto a obra pública.

La ciudad parece un basural. Hoy, a cincuenta días de haber asumido, todavía no podemos llegar a algunos barrios a juntar los residuos, porque las máquinas se rompen, no funcionan, todos los días se rompen las herramientas que tenemos que sacar a la calle para cumplir los servicios básicos.

Y en este contexto, es que nos encontramos con la incorporación masiva de personal a planta permanente en el último año, algo que nunca ha pasado en ninguna localidad del departamento. Muchos de ellos son nombres ligados a la gestión Busquets.

Esto provocó un terrible desequilibrio financiero en el municipio, cuya masa salarial se vio incrementada aproximadamente en dos millones y medio más por mes. Eso hace inviable el municipio. Pasamos de poco más de 120 empleados a 170. Tenemos cuatro millones y medio de coparticipación para enfrentar casi exclusivamente la masa salarial. Y todavía nos faltan otros cuatro y millones y medio todos los meses para poder pagar sueldos.

Hoy llegamos a este conflicto, porque cuando asumimos suspendimos el decreto que designó a estas personas en planta permanente.

- En medio está el reclamo de Festram, paros, conciliación obligatoria, reclamos, acusaciones cruzadas... ¿Qué postura asumieron en la reunión del martes, en el marco de la conciliación obligatoria?

- Las dos partes fijamos el martes nuestras posiciones. Y volveremos a tener audiencia el día viernes. Fuimos muy claros al plantear cuál es en realidad nuestra posición. Hemos descrito con mucha crudeza cómo encontramos las cosas en el Municipio. Y entendemos que la pretensión de retrotraer la situación a antes de nuestra determinación, es intervenir en una decisión que es legítima atribución del municipio. Tenemos plenas facultades para adoptar la determinación de revisar esos nombramientos; así lo dice la ley. Hemos decidido revisar todos esos nombramientos, caso por caso, revisar todos esos actos administrativos que hoy condicionan el funcionamiento mismo del Municipio.

No hemos cesanteado a nadie. Estamos en un período de revisión. Y cuando esa etapa termine entendemos que quizás haya gente que tal vez pueda volver a trabajar o desempeñarse, ya sea en planta permanente o como contratados. Pero de ninguna manera, aceptaremos la incorporación de 44 personas a planta, que fueron incorporadas de manera arbitraria, dictatorial, sin seguir la normativa y en particular la Ley 9.286, que es la que determina los pasos a seguir y poniendo finalmente en riesgo el funcionamiento completo del municipio.

-¿Cuántas personas integran o integraban históricamente la planta estable de personal de Ceres?

-La planta era de 126 personas y con estas 44 incorporaciones pasamos a tener 170 empleados. Imposible, inviable. A ello se suman que encontramos 160 personas contratadas en forma irregular, sin seguridad jurídica, con contratos caídos, sin seguros,

sin elementos de protección...

La gestión de Busquets ha trabajado para dejarnos una bomba de tiempo, que tenía que estallar, lamentablemente, mediante este conflicto. Yo entiendo la posición, la postura que tiene Festram, de defender a los empleados y a esos nombramientos. Pero también tengo muy en claro que la ciudadanía me eligió para gobernar los destinos de Ceres. Somos más de 20.000 personas. Y tengo que gobernar, en consecuencia, para llevar servicios y obras, para tratar de mejorar la calidad de vida de todos.

-¿Hubo comunicación con autoridades provinciales?

- Hemos presentado un pedido de anticipo de coparticipación extraordinaria, del cual todavía no tenemos ninguna respuesta. Estuve hablando de esta situación con el secretario de Municipios y Comunas de la provincia, José Luis Freyre; también, telefónicamente, con el ministro de Gobierno de la provincia (Esteban Borgonovo). Ellos están enterados de la situación con la que nos encontramos al asumir.

También tenemos la preocupación y gestión permanente del senador departamental, Felipe Michlig, quien está insistiendo ante las autoridades para encontrar respuestas. Así es que trataremos con todos estos elementos de mantener una reunión con el gobernador Perotti.

- ¿Cómo sigue este conflicto?

- Vamos a continuar con el período de revisión de esos 44 nombramientos. Y luego nos volveremos a sentar con autoridades del Ministerio de Trabajo y de la Festram para tratar de llegar a algún acuerdo. Lo veo difícil porque ellos mantienen una posición que no podemos aceptar y que es la de ratificar el pase a planta de todas esas personas. Nosotros sabemos que eso es imposible. Es inviable. No se puede sostener el Municipio de esa manera. Así es que insistiremos en nuestra postura, porque hace al correcto manejo de los fondos públicos que son de todos y no de un sector.