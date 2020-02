https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.02.2020 - Última actualización - 15:48

15:45

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, aseguró este miércoles que si él hubiera ocupado ese cargo en diciembre de 2018, "la vuelta de la final (de la Copa Libertadores) no se jugaba".

“Menos aun en Madrid” Ameal dijo que si hubiera sido presidente de Boca en 2018 "la vuelta de la final no se jugaba" El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, aseguró este miércoles que si él hubiera ocupado ese cargo en diciembre de 2018, "la vuelta de la final (de la Copa Libertadores) no se jugaba".

"Si hubiese sido yo el presidente de Boca en la vuelta de la final, ese partido no se jugaba más. Hubiera hecho lo mismo que hizo (Rodolfo) D Onofrio en 2015: había suficientes motivos para que el partido no se jugara. Menos aún en Madrid, no olvidemos que el torneo se llama Copa Libertadores de América", aseguró el mandatario boquense en declaracione a Radio Rivadavia.

El micro que transportaba al plantel de Boca fue apedreado por hinchas de River cuando estaban llegando al estadio Monumental, lo que provocó heridas en varios futbolistas, por lo que el partido ese día no se jugó, y el entonces presidente "xeneize", Daniel Angelici, se comprometió a disputarlo un día más tarde.

Sin embargo, tampoco pudo jugarse ese día porque algunos jugadores de Boca seguían afectados por el hecho, y finalmente la Conmebol derivó el partido a la ciudad de Madrid, dos semanas más tarde de lo previsto originariamente.

Ameal se refirió al incidente del "gas pimienta", cuando un fanático boquense arrojó ese líquido a los jugadores de River que salían a disputar el segundo tiempo del partido por octavos de final de la Copa Libertadores en la Bombonera.

En esa ocasión el presidente de River se metió en el campo de juego e impidió que el equipo continuara con el partido, y todo terminó en la Conmebol, que decidió expulsar de la competición a Boca y darle la clasificación al "millonario".

No obstante, la resolución del TAS por lo ocurrido en 2018, no pareció sorprender a Ameal: "Hablaban de un resarcimiento de 10 a 20 millones de dólares, pero fue lo mismo que encontramos puertas hacia adentro de nuestra economía. Lo tomamos con normalidad, hablamos con nuestros abogados pero no arriesgaremos dinero".

Incluso criticó a la anterior dirigencia durante ese episodio y aseguró que "prevaleció la política partidaria y no la de clubes".

Con información de NA.