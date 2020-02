El príncipe Carlos nombró a Katy Perry embajadora de la British Asian Trust

Nadie se imaginaba la relación laboral que surgiría de una cena aparentemente inocente en la que coincidieron el príncipe Carlos de Inglaterra y Katy Perry. Sucedió el pasado mes de noviembre, en una reunión en Mumbai con algunos de los representantes más importantes de la British Asian Trust. La cantante incluso felicitó al príncipe por su cumpleaños a través de sus redes sociales y, ahora, el príncipe Carlos acaba de nombrarla embajadora de la organización.

El anuncio ha tenido lugar durante la cena real anual de la organización, celebrada este martes, con la intención de visibilizar el tráfico de niños y luchar contra el mismo. El banquete ha tenido lugar en el Banqueting House de Londres y la duquesa de Cornualles no ha querido perderse la ocasión. Camilla ha acompañado a su marido, junto a otros líderes y empresarios relacionados con la organización.

La decisión de Carlos de Gales de confiar en Katy Perry no es del todo sorprendente. La cantante ya ha estado involucrada en labores parecidas en ocasiones anteriores. La estrella se preocupa por los derechos de los niños y ya ha sido embajadora de UNICEF. Ella misma se ha pronunciado sobre su trabajo y su compromiso en un comunicado: “Mi trabajo como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF me ha llevado a muchas partes del mundo y me ha abierto los ojos ante las vulnerabilidades de los niños”. Y continuaba mencionando al príncipe y a su organización: “La India ha guardado durante mucho tiempo un lugar muy especial en mi corazón, y en mi última visita, tuve la oportunidad de conocer el príncipe de Gales y otros líderes en Mumbai. Me impresionó su gran plan -desde iniciativas en el propio territorio, hasta financiación- cuyo objetivo será reducir el tráfico de niños a la mitad”.

Pleased to be appointed by HRH The Prince of Wales @clarencehouse as ambassador for @britishasiantst Children’s Protection Fund. India is a place I have a magnetic connection with, so I’m excited to be part of the work of helping the children of S. Asia. https://t.co/fats6XGt5w pic.twitter.com/OS0wty3uDZ