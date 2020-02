Selena Gómez lanzó su propia línea de maquillaje

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Selena Gomez anuncia en Instagram el lanzamiento de Rare Beauty, una línea de maquillaje que se venderá de forma exclusiva en Sephora.

Selena Gomez sigue encadenando éxitos en este 2020. Primero fue el lanzamiento de su nuevo y aclamado álbum "Rare" y ahora, el anuncio de su nueva línea de maquillaje, Rare Beauty. "Chicos, he estado trabajando en este proyecto especial durante dos años y puedo decir oficialmente que vamos a lanzar Rare Beauty en tiendas Sephora en Norteamérica este verano", contó Gomez en su Instagram este lunes. "Queda mucho por compartir y NO PUEDO esperar".

La cantante incluyó un vídeo en el que aparece probando algunos de los pintalabios, sombras de ojos y otros productos cosméticos que formarán parte de Rare Beauty: "Creo que Rare Beauty puede ser más que una marca de belleza. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros mismos y empecemos a aceptar nuestra propia excepcionalidad. No estamos definidos por una foto, un me gusta o un comentario. Rare Beauty no va de cómo te ven los demás, sino de cómo te ves a ti mismo".

Rare Beauty empezará su periplo comercial de forma exclusiva en tiendas Sephora de Estados Unidos, México y Canadá, pero con la intención de una expansión global en 2021. Según contó Gomez a WWD, parte del proceso de lanzamiento será colaborativo: "Quiero vuestra ayuda para construir la marca porque quiero que sea real —historias reales, personas reales".

Gomez se ha rodeado de algunos de los nombres más destacados del mundo de la cosmética. Al frente del proyecto estará Scott Friedman, que en los últimos años ha ayudado a otras firmas como NYX Cosmetics y Bellami a convertirse en gigantes de las comética. La artista se suma a una amplia lista de celebrities que han fundado sus propias marcas de maquillaje. A la cabeza de forma indudable está Kylie Jenner, que ahora mismo es el referente gracias a su exitosa Kylie Cosmetics, pero son muchas las que le han seguido los talones en los últimos años, incluidas Millie Bobby Brown, Rihanna, Tracee Ellis Ross, Lady Gaga y Kesha.