Deportivo Agua crece en base a trabajo

La institución le puso fecha a la tercera edición del campeonato “Zurdo Velázquez”, en homenaje a uno de sus grandes dirigentes. Todo el torneo se desarrollará en el predio liguista.

El Deportivo Agua sigue creciendo y en ese sentido ya está en plena organización la tercera edición del torneo de fútbol infantil “Zurdo Velázquez” que, una vez más, se disputará en el predio liguista, los días 5, 6, 7 y 8 de marzo.

Alejandro Forni, presidente y Alejandro Vázquez, DT de la máxima categoría y colaborador permanente de la logística del torneo de divisiones infantiles, visitaron El Litoral y contaron como viene la planificación de un campeonato que crece con el correr de los años.

El evento que tendrá lugar del 5 al 8 del mes de marzo y que se desarrollará de manera íntegra en el Predio “Fraternidad Deportiva” contará con un número cercano a los 80 equipos participantes, cifra que pretenden conseguir los organizadores. Entre ellos, los principales conjuntos de nuestra Liga, más algunos de la Esperancina, Paraná y otras localidades de la región.

Los dos primeros días —laborables— los encuentros se disputarán entre las 16.30 y las 19.30; mientras que el sábado y domingo se aprovecharán las jornadas completas y habrá partidos desde las 9 horas y hasta la caída del sol. El precio de las entradas todavía no está definido, pero será un precio bajo para que todos la puedan adquirir, además se pondrá a la venta un bono especial por más de una jornada.

Alejandro Vázquez, principal responsable y cara visible de la organización, explicó en diálogo con El Litoral que “ya son 50 equipos confirmados en las siete categorías participantes: tres de inferiores menores, las tres infantiles de la Liga y la 2012 que será la infantil del año próximo. La idea era llegar a los 100 equipos como el año pasado pero la situación económica no es la mejor y por eso si llegamos a los 70 u 80 estaremos bien y conformes”, aseguró.

Por su parte, Alejandro Forni habló del predio liguista: “Una vez más elegimos el Fraternidad Deportiva porque es un lugar muy lindo y con las característica ideales para llevar a cabo nuestro torneo. Ya hablamos con los directivos de la Liga y como en cada año nos pusieron a disposición el predio que seguro lucirá a pleno”, dijo en máximo responsable de la institución.

Fuerte preparación

Los tiempos se reparten en la organización del torneo de fútbol infantil y la fuerte pretemporada que lleva a cabo el PF Carlin Giandolfi. El trabajo en primera y reserva se está realizando en el Parque Federal y la Costanera Oeste bajo la atenta mirada de Alejandro Vázquez y los arreglos con nuevos jugadores de parte de Alejandro Forni. El plantel de primera va tomando forma y hoy ya están en la etapa de amistosos. “Estamos bien en cuanto a organización y ya podemos armar los equipos para comenzar con minutos de fútbol” adelantó Vázquez.

En cuanto a refuerzos, el presidente habló de caras nuevas: “por suerte son muchos los jugadores que quieren venir a nuestra institución. Estamos analizando cada caso que nos pide el DT y esa no es una tarea sencilla. Deportivo Agua quiere volver a Primera y para eso habrá que trabajar todo el año. Es una categoría que ha crecido y por eso nosotros nos estamos poniendo bien para estar a la altura de las circunstancias. El año pasado hicimos un gran Apertura y no fue así el Clausura donde tuvimos varios lesionados, más las bajas por suspensión y esto hizo que no podamos mantener el buen nivel inicial”, analizó.

Los contactos

Para los interesados en participar de la tercera edición del “Zurdo Velázquez” o bien aquellos que quieran hacer fútbol en la primera, reserva y divisiones inferiores, pueden comunicarse a los números telefónicos que a continuación detallamos: 342-5138006 y 5453893.

