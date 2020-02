Herme "Vino Caliente" Juárez volvió a la Cooperativa Portuaria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El dirigente sindical hizo su primera aparición pública, tras ser excarcelado por la Justicia.

“Estuve de vacaciones”, “fui un preso político” y “sigo en mi puesto”, fueron algunas de las frases que Herme Juárez dijo esta mañana en la puerta de ingreso de a la Cooperativa Portuaria de Puerto San Martín, donde se mostró dispuesto a volver al ruedo luego de que la justicia dispusiera su libertad. La entidad está intervenida desde el mismo día en que el controvertido dirigente era detenido por la Policía Federal.

Juárez, quien está procesado por asociación ilícita, lavado de activo y malversación de fondos, llegó esta mañana alrededor de las 7 acompañado por sus hijas y de un grupo de simpatizantes y allegados. "Estuve de vacaciones, hay muy pocos empresarios como yo que lo hayan allanado la cooperativa y no hayan encontrado nada. Sabía que me iba a tocar algún día, fueron acusaciones anónimas que me llevaron a esto, me siento muy fuerte", dijo Juárez en declaraciones a medios de la región.

“Debían meter a alguien preso y bueno me dejaron a mi, fui un preso político”, dijo frente a los trabajadores que lo esperaban en la puerta de la Cooperativa. El dirigente habló también de su cargo de presidente de la entidad, intervenida desde hace varios meses. “Hoy llegué y me senté en mi sillón de Presidente. Sigo con mi puesto como el día que me fui”, expresó.

