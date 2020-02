https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.02.2020

ARA San Juan: familiares reclaman apartar a la jueza que rechazó investigar a Macri y Aguad

Familiares de los Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan reclamaron hoy que la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, sea "apartada del cargo" y "procesada", luego de rechazar el inicio de una investigación contra el ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad.

"Ella tiene que ser apartada del cargo, investigada y procesada. Es culpable del sufrimiento que los familiares llevamos hasta el día de hoy", reclamó Lucía Zunda Meoqui, hermana de Adrián Zunda Meoqui, una de las 44 víctimas de la tragedia. En la resolución publicada este martes, la jueza decidió imputar a seis altos mandos de la Armada por el delito de "estrago culposo", y declinó el pedido de la querella de parte de los familiares para que se imputara a Macri y a Aguad. Tenés que leer Caso ARA San Juan: procesaron a seis altos cargos de la Armada "La resolución que ha tenido Marta Yañez de Caleta Olivia Olivia la considero nefasta. Una vergüenza para todos los argentinos y una desolación más por las que estamos viviendo y atravesando los familiares de los tripulantes", expresó Zunda Meoqui, indignada por el fallo. A su vez, acusó a la magistrada de pedir asistencia a "un cuerpo de gente técnica" de las Fuerzas Armadas. "Pido públicamente que esta jueza sea apartada del cargo y que sea investigada. Ella también termina siendo culpable. No de la desaparición sino de lo que hasta el día de hoy todos los familiares vivimos", resaltó.