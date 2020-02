https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 06.02.2020

6:46

Cerca de quedar eliminado Huracán perdió por goleada en la Sudamericana

Huracán de Parque de los Patricios quedó pendiendo de un hilo en su ilusión de llegar lejos en la Copa Sudamericana al caer por 3 a 0 frente a Atlético Nacional de Medellín como visitante en Colombia, en el encuentro de ida de la primera fase.

El "Globo", dirigido por Israel Damonte, tuvo diez minutos fatales entre los 32 y 42 del primer tiempo, donde sufrió los tantos de Daniel Muñóz, Jefferson Duque y Vladimir Hernández.

La revancha de esta serie, en la que el gol de visitante cuenta como criterio de desempate, se disputará el próximo 19 de este mes en el estadio "Tomás A. Ducó" de Parque de los Patricios.





Síntesis:

Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Muñóz, Diego Braghieri, Helibelton Palacios, Christian Malfa; Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández, Yerson Candelo; Jefferson Duque, Andrés Andrade. DT: Juan Carlos Osorio.



Huracán: Antony Silva; Carlos Araujo, Nicolás Romat, Lucas Merolla, César Ibáñez; Mauro Bogado, Adrián Calello; Javier Mendoza, Norberto Briasco, Rodrigo Gómez; y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.



Estadio: "Atanasio Girardot" (Medellín).

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Goles en el primer tiempo: 31m Muñoz (AN); 37m Duque (AN); 41m Hernández (AN).

Cambios en el segundo tiempo: 6m Martín Ojeda por Mendoza (H); 9m Lucas Bareiro por Bogado (H); 10m Bryan Rovira por Perlaza (AN); 14m Nicolás Cordero por Coniglio (H); 15m Fabián González Lasso por Andrade (AN); 22m Sebastián Gómez por Barrera (AN).

Con información de NA