Ícono del reggae Bob Marley cumpliría 75 años: curiosidades y una playlist para homenajearlo

El 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, un poblado de la parroquia (provincia) de Saint Ann, Jamaica, nació Bob Marley, quien este jueves cumpliría 75 años.



Cantante y compositor de reggae, un estilo musical signado por la fuerte presencia de su base rítmica -bajo más batería y la repetición de acordes- que hoy es banda de sonido global, Marley es el mayor mito cultural, social y polìtico de Jamaica.

Esa pequeña isla caribeña a la que además suele asociarse con playas paradisíacas, pobreza estructural, la velocidad de sus atletas, el consumo “espiritual” de la marihuana y relacionado a ella, la práctica de la religión rastafari que aboga por el regreso de las tribus negras de todo el mundo a su madre tierra, África.

Marley es un artista especial, además de ser la primera estrella de rock global que nació en el Tercer Mundo. Alguien que habla por la gente.

Su música de raíz religiosa pero curiosamente asociada con la “diversión” nunca deja asomar un gesto comercial aunque haya vendido (y se sigan vendiendo) millones de copias de cada uno de sus discos a través de una compañía discográfica multinacional, reediciones de sus grandes discos y nuevas “grabaciones encontradas” aparezcan cíclicamente hasta aburrir, y la disputa por su herencia siga ocupando a un montón de abogados de sus deudos (un batallón de 9 esposas-parejas-amantes y 12 hijos e hijas reconocidos).

Sus canciones son himnos de paz, amor, justicia o lucha. No hay fogón en el mundo en el que no suenen sus acordes o se escuchen sus letras. A pesar de haber muerto en 1981, sigue siendo un embajador del reggae y es una fuerte influencia cultural a nivel global. Bob Marley cumpliría hoy 75 años y su legado está más vivo que nunca.

Curiosidades sobre Bob Marley



1. Sufrió rechazo social por ser mulato (hijo de madre negra y padre blanco), por lo que fue despreciado como un blanco aunque se identificara como negro.

2. De pequeño podía leer la mano de las personas y casi siempre tenía éxito en sus predicciones, lo que no agradaba a muchos.

3. El nombre de "Tuff Gong" no fue solo el sello discográfico de Bob Marley & The Wailers, sino que era su apodo por su fuerza física, en referencia a una piedra volcánica o gong volcánico.

4. Bob es considerado el representante espiritual del rastafarismo, considerado una religión, un movimiento sociocultural o un orden estilo de vida con principios y normas de convivencia, en contra de imposiciones e injusticias.

5. A los 21 años vivió en Delaware (Estados Unidos) por poco tiempo, trabajó en la fábrica Chrysler y fue ayudante en un laboratorio.

6. El título verdadero de la canción I Shoot The Sheriff era I Shoot The Police, pero prefirió no colocarlo de esa forma para evitar represalias.

7. Quienes lo conocieron aseguran que Bob era un estupendo jugador de fútbol profesional y de ping-pong.

8. El tema No Woman, No Cry es usado como canción de cuna en varias partes del mundo.

9. Recibió la Medalla de la Paz de la Organización de Naciones Unidas en 1978, por lograr que en uno de sus conciertos se dieran la mano el primer ministro Michael Manley y su mayor opositor, Edward Seaga.

10. Antes de morir en Miami (Estados Unidos), tras ser diagnosticado con cáncer, según algunos medios, una de sus frases fue "el dinero no puede comprar la vida".

Escuchá la playlist

