Línea directa

Que no nos vengan a enseñar...

A. J. Gutiérrez

“Leí la nota publicada en El Litoral con el título: ‘Funcionarios de la FAO y el hambre en el país’, del 1/2; la FAO es la Organización Mundial de la Alimentación y Agricultura. Digo ¿qué nos van a enseñar, a sembrar trigo, soja, etc.?, ¿a criar ganado, a producir leche y derivados? La verdad que es una hipocresía. Sólo falta la decisión política de que dejen de robar los gobiernos anteriores, actuales y futuros. Los presidentes argentinos deberían leer lo que hacen nuestros ingenieros agrónomos veterinarios, el Inta, la Universidad Tecnológica, etc. Y ver en Campo Litoral cómo trabaja nuestra juventud y nuestro campo. La política es pura chatarra”.

Hombres y mujeres

Amalia Issa

“Leí una nota en El Litoral, el 28/1, en que una persona se definía como ‘binaria’, que no es ni mujer ni varón (y por lo que yo noté en la foto es mujer). Me pregunto: ¿entonces qué es? Yo no entiendo nada. El ser humano nace siendo varón o mujer, según los genitales que tenga. Para mí son todos pensamientos de una mente trastornada; un invento para salir en El Litoral y hacerse famosa, para llamar la atención. Así que si uno se cree alguna cosa va y se anota y las autoridades te llevan el apunte. Yo creo que es demencial, tanto el que se cree algo que no es como quienes nos gobiernan y que permiten esto. Con respecto al famoso lenguaje inclusivo, he escuchado que una jueza usó como pronombre ‘elle’; o que Kicillof propuso que se utilicen los vocablos: docente, docenta, ¡¿qué es esto?!, ¿¿adónde hemos llegado??, ¿qué quieren inventar? Lo que están haciendo es destruyendo lo que es natural, normal. A quienes han llegado a lugares de poder (no por inteligencia, precisamente, porque hay gente que tiene altos cargos y no es inteligente) ¡un poco de cordura, por favor! ¡Otra vez con esas ideas raras! Ahora con la ESI intentan implantar ciertas enseñanzas; por ejemplo si un chico se cree trans, hay que dejarlo que haga lo que quiera. Un chico tiene que criarse en una infancia tranquila, y cuando sea grande que elija lo que quiera, cuando madure. Los chicos no tienen relaciones sexuales, ¿cómo pueden saber lo que les gusta? ¡Quieren corromper todo! Leí una nota de la actriz Gisela Barreto y estoy de acuerdo con ella. Hay muchas personas que piensan como yo, pero no lo quieren decir. Tienen miedo a que se las acuse de discriminación. Pero no puede ser que uno no pueda decir lo que piensa”.

Equidad y redistribución

Ramón

“Al gobierno de turno y sobre todo a los gremios, que a mí no me representan, porque jamás defienden y toman conciencia de cómo deben ser aumentados los sueldos para que se terminen de una vez por todas las grandes diferencias entre los que más ganan y los que menos reciben, ¡que casi siempre son los que más trabajan! Por empezar: tiene que haber un piso y un techo para los sueldos. Reconociendo las categorías, las responsabilidades y los títulos obtenidos por estudio. Pero nadie debe ganar tanto que no se pueda gastar en un mes, porque los seres humanos todos tenemos las mismas necesidades: tener donde vivir, comer, vestirse y comprar remedios son las más importantes. Es por eso que debe haber más conciencia cuando se dan los aumentos. Si el aumento es por porcentaje se sigue castigando al trabajador pobre y dándole mucho al que ya tiene demasiado. ¡Debe haber escalas en los aumentos! Una recomposición de los salarios. No se puede aumentar por ejemplo: un 15 % a todos por igual, porque al que gana poco le dan poco y mucho al que tiene muy buen sueldo. Por favor: les pido que piensen con la cabeza y el corazón”.