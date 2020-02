https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

EEUU Trump habla hoy de su absolución y "victoria" en el Senado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará este jueves sobre su absolución en el juicio político en el Senado, en momentos en que busca la reelección y enfrenta la posibilidad de más investigaciones de la oposición demócrata en el Congreso.





La declaración de Trump en la Casa Blanca, prevista para las 12 (las 14 en Argentina), llegará luego de que los republicanos impusieran el miércoles su mayoría en un Senado dividido para absolverlo de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.





La votación evitó la destitución de Trump y lo mantiene en la Casa Blanca para encarar fortalecido nueve intensos meses de carrera a la Casa Blanca mientras la oposición demócrata define en elecciones internas a su rival en los comicios de noviembre.





Trump celebró ayer el resultado en el Senado, con un Twitter en el que anunció su intervención pública de hoy para hablar de su "VICTORIA en la Farsa del impeachment" y otro en el que publicó un video en el que bromea que será presidente para siempre.





La declaración de Trump será un "discurso de reivindicación", dijo a varios medios un funcionario cercano al mandatario que pidió no ser identificado, informó la cadena CNN.





Trump estaba acusado de abuso de poder por haber presionado a Ucrania a que anunciara investigaciones contra el ex vicepresidente Joe Biden, que podría ser su adversario demócrata en las elecciones del 3 de noviembre.





El senador republicano y candidato presidencial en 2012, Mitt Romney, fue el único senador del oficialismo que se sumó a los demócratas y votó a favor de condenar a Trump por abuso de poder, aunque lo absolvió de obstrucción del Congreso.



Este cargo se derivaba de órdenes que Trump dio a funcionarios para que no se presentaran a declarar ante las comisiones de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que llevaron adelante la investigación de juicio político.





La investigación comenzó en septiembre pasado, en diciembre la Cámara de Representantes aprobó formalmente la acusación y el mes pasado comenzó el juicio en el Senado, donde se necesitaba las dos terceras partes de los votos para destituir a Trump.





La absolución fue la mayor victoria de Trump contra sus rivales demócratas del Congreso, que se han quejado de la negativa de los senadores republicanos a autorizar la declaración de nuevos testigos y la presentación de más documentos de prueba.





"Esta votación no es ninguna reivindicación, no es una absolución, no es una victoria", dijo el senador demócrata Richard Blumenthal.





"No tiene ninguna importancia en términos de culpabilidad o inocencia porque el pueblo estadounidense sacará sus conclusiones a partir de lo que vio", agregó.



La exculpación de Trump no pone fin a otras investigaciones en su contra que lleva adelante la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes.





La presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, dijo anoche en un comunicado que la cámara seguirá protegiendo la Constitución "tanto en los tribunales de la Justicia como en los tribunales de la opinión pública".





Once demócratas compiten por enfrentar a Trump en noviembre.





Pero el presidente va como favorito gracias al enorme apoyo que tiene entre las bases republicanas y a la ventaja que tiene en dinero para su campaña.





Con información de Télam