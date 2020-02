Exconvicto agredió a su pareja y la habría "forzado a tener hijos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Padeció violencia de género por años hasta que se animó a denunciar, y ahora teme por sus hijos. Él cumplió una pena por “homicidio” y ahora fue imputado por cuatro delitos.

Celos, golpes, y agresiones caracterizan la historia de violencia de género que vivió una mujer con capacidad auditiva reducida, hasta que pudo denunciar a su pareja. José Luis C. quedó en prisión preventiva tras ser imputado por “lesiones dolosas leves agravadas por el vínculo”, “amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego”, ”daños” y “tenencia de arma de fuego de uso civil”.



El fiscal Eric Fernández consideró que la máxima medida cautelar es “necesaria y proporcional”, y describió el último hecho de violencia que sufrió la víctima, por el cual denunció a su pareja. El 30 de enero, se encontraban en al casa familiar, al norte de la ciudad. Ella estaba sentada en la cama, usando su celular, cuando de repente él le quitó el aparato y lo arrojó, rompiéndolo. La agredió, usando patadas y golpes de puño y después se dirigió a la cocina para buscar un cuchillo, “te voy a matar, tené cuidado, vos no me conocés; no me importa ir preso” la amenazó.



Al día siguiente, la mujer se acercó al hospital porque tenía un turno, y “comentó la situación de violencia” que había sufrido. Acompañada por un intérprete y el equipo de sordos del nosocomio, la víctima se acercó al Centro Territorial de Denuncias y dio el primer paso para poner fin a años de sufrimiento.



Dijo que “padece violencia desde 2017, y solicitó medidas de distancia y un botón antipánico”, porque José Luis C. es una “persona peligrosa”. No lo quiere en su casa, además de temer por su integridad física, teme por la de sus hijos, y manifestó que él consume drogas y alcohol y “se pone muy celoso”. También, comentó que desde que están juntos “le ha impedido usar anticonceptivos” y la ha “forzado a tener hijos”.



“Que no se acerque”



José Luis C. fue condenado en 2008 a 8 años de prisión por un homicidio, por lo que de ser condenado en esta nueva investigación, debería cumplir una pena de “fácilmente 3 años de prisión” de cumplimiento efectivo. Su representante, María Soledad Estrada, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, comentó que “estamos frente a una relación de pareja” por lo que la imputación de “daños” no correspondería, y cuestionó que no se hubieran constatado las lesiones den el Centro Territorial de Denuncias. También, controvirtió que el arma hallada en el domicilio familiar “podría haber sido de ella”, ya que estaba en la “casa en común”.



La defensora destacó que desde que se le otorgó la libertad condicional en 2012, su pupilo no comentó ningún tipo de infracción a la ley, según los registros; y leyó una parte de la declaración de la víctima: “No deseo que esté preso, sólo quiero que no se acerque”. De esta manera, manifestó que denunciarlo “fue la manera que encontró para separarse”. Por último, ofreció medidas alternativas, como que el imputado se mudara a Gálvez, lugar del que proviene y donde se encuentra su familia.



El juez de la IPP Gustavo Urdiales no lo vio así, y resolvió convertir la detención que José Luis C. venía sufriendo en prisión preventiva.