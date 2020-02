https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los que salen del equipo son Zuqui y Morelo, de flojas actuaciones ante Banfield. Se mantiene el esquema y Bianchi irá nuevamente al banco de relevos, pues no habrá retoques atrás.

Osella mete mano en el equipo para cambiar la suerte Hora de hacer cambios: Viatri y Aliendro, titulares en Varela

Diego Osella podría hacer dos modificaciones en el equipo titular para intentar sumar sus primeros puntos desde el retorno a Colón. Si bien el miércoles puso en la práctica el mismo equipo que había arrancado contra Banfield, hay fuertes indicios que permiten suponer que Aliendro se metería en el equipo titular y que se produciría también el ingreso de Lucas Viatri en el ataque.

Más allá de que Colón tuvo 15 minutos iniciales muy interesantes ante Banfield, el entrenador quiere retocar el mediocampo y la delantera, ya que arriba faltó peso ofensivo y no se pudieron aprovechar esos buenos momentos, tanto en el primer tiempo como también en un pasaje del segundo.

Rodrigo Aliendro lleva tres meses afuera del equipo después de aquél “famoso” desgarro pateando penales el día previo a la final con Independiente del Valle en Asunción del Paraguay. Fue tan fuerte ese desgarro, que lo obligó a una ausencia que se prolongó más allá de lo normal. Ahora ya está en condiciones y el técnico sabalero confía en él para sumarlo al mediocampo e ingresaría en lugar de alguien que no viene bien: Fernando Zuqui.

El otro cambio sería el de Viatri por Morelo, que se metió en el equipo titular luego de Central Córdoba pero no tuvo una buena actuación ante Banfield, más allá de que estuvo muy cerca de convertir en aquélla jugada de pelota quieta que conectó en forma desviada luego del excelente centro del Pulga Rodríguez.

Burián; Vigo, Olivera, Rafael García y Delgado; Chancalay, Lértora, Aliendro y Estigarribia; Viatri y Luis Miguel Rodríguez son los once que tiene Osella en su cabeza para ir a Florencio Varela y enfrentar el sábado al equipo de Hernán Crespo.

El plantel para viajar a Buenos Aires se completará con la presencia de Chicco, Bianchi, Escobar, Fritzler, Brian Galván, Bernardi, Doffo, Esparza y Morelo. De esta forma, también se produce el regreso de Christian Bernardi, otro jugador que ahora recupera el técnico rojinegro que, en realidad, sólo tiene afuera de la consideración a Guillermo Celis, quien fue operado allá por finales de setiembre o principios de octubre y está todavía en el proceso de recuperación después de la rotura de ligamentos.

Volviendo al equipo titular, se ratifica la integración de la defensa (es la que jugó con Osella en los dos partidos anteriores) y en el medio, el técnico mantiene a Lértora y Estigarribia, sumando ahora también a Chancalay, que jugó desde el arranque ante Banfield y por lo visto dejó conforme al entrenador.

En principio, Chancalay iría por derecha y Estigarribia jugaría por izquierda, en tanto que Aliendro será el doble cinco al lado de Lértora, el volante más defensivo que pondrá Osella en la difícil visita a la cancha del Halcón de Varela.

Reunión

En estos días se habría llevado a cabo una importante reunión en la que se analizó, en mesa “súper chica”, el futuro político del oficialismo. Por lo pronto, hay un compromiso de Vignatti de convocar a elecciones a mitad de año y habrá que ver quién se define como candidato del oficialismo. Este es uno de los temas que se habría tratado en ese encuentro que, de acuerdo a lo que pudo saber El Litoral, fue con “muy pocos integrantes”.

Fernández

En cuanto a Brian Fernández, el jugador será sometido a un tratamiento médico y sicológico para tratar su problema de adicción. Este miércoles debía iniciarse, pero durante el día no se lo pudo encontrar hasta que al atardecer hubo un encuentro con los dirigentes. De común acuerdo con Cristian Bragarnik, su representante, el futbolista iniciará un proceso médico y a partir de eso se irá determinando de qué manera se produce su evolución y cuándo estaría en condiciones de ser tenido en cuenta. Claramente y mucho más con lo ocurrido a principios de esta semana, que El Litoral consigna aparte por tratarse de un hecho policial, el futbolista no sólo no se entrenó sino que tampoco viajará a Buenos Aires. La pregunta apunta a saber cuándo estará en condiciones de volver a insertarse en el equipo, teniendo en cuenta la gran expectativa y el altísimo costo que significó su contratación. El club emitió un comunicado en el que expresa que la decisión tomada es la de designar un grupo de especialistas en distintas disciplinas médicas a fin de dotar del apoyo necesario al jugador y a su entorno familiar con el objeto de recomponer las condiciones mínimas necesarias para seguir adelante con su carrera profesional. “El tiempo de duración de ese tratamiento será determinado por los propios médicos y la evolución que tenga el jugador y su entorno familiar”, señala el comunicado que el club emitió en instagram.

Justo reconocimiento sabalero a Aquino y Medero

La Agrupación “Colón campeón” llevó adelante una nueva reunión (son semanales y se realizan desde hace bastante tiempo), con Ricardo Magdalena a la cabeza. En la misma, se procedió a homenajear a dos ex jugadores que hicieron historia en el club: Luis Adrián Medero y Rodolfo Aquino. Además, también estuvo presente el ex dirigente, José Luis De Sanctis y el profesor Carlos Trod, ex preparador físico sabalero. En el caso de De Sanctis, es un hombre que además de haber sido jugador de la institución, tuvo una larga participación política y fue uno de los recordados “avalistas” que tenía el club, allá por finales de 70 y principios de los 80. Más de un centenar de asistentes evacuaron consultas e inquietudes a este grupo político, manifestando el disconformismo con el momento que se vive en el club. La reunión duró cerca de tres horas y la Agrupación está abierta al socio sabalero que quiera aportar ideas en San Martín 3045, en pleno centro de la ciudad. Es la única agrupación política que sigue trabajando organizadamente, al menos por lo que hace público, y no dejó de hacerlo después del último proceso electoral. A propósito, este es un año político porque en Colón se convocará a elecciones y Vignatti prometió que las mismas tendrán lugar a mitad de año, cuando finalice la actual temporada. Esta agrupación se presentará con Ricardo Magdalena a la cabeza.

