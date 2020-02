Difundieron las primeras imágenes del rodaje de Matrix 4

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es oficial: el actor ha comenzado a grabar la cuarta entrega de la saga en las calles de San Francisco y ya tenemos aquí las primeras imágenes.

La relación que ha mantenido internet con Keanu Reeves siempre ha sido de amor incondicional. Y así ha ocurrido una vez más cuando han aparecido en redes las primeras imágenes del actor rodando en San Francisco la esperada cuarta entrega de Matrix, que llegará a los cines el año que viene.

Eso sí, quienes esperaran ver a Reeves caracterizado otra vez de Neo, es decir, con su mítico abrigo de cuero negro y gafas, todavía van a tener que esperar,. De momento lo único que se ha filtrado es al protagonista de la película grabando un pequeño plano en el que, vestido de calle, observa en el cielo algo mientras se tapa las manos para que no le deslumbre la luz del sol.

De hecho, el look es bastante similar al que lleva el actor en su día a día. Tanto que de no ser porque se ve a la realizadora y guionista Lana Wachowski con su característico pelo naranja dirigiendo el plano detrás de las cámaras, nadie podría adivinar que este rodaje pertenece a una de las continuaciones más esperadas de los próximos años.

En cualquier caso la buena noticia es que el rodaje de la cuarta entrega de la saga, que se anunció a finales del pasado verano. La mala, que resulta imposible adivinar nada de su argumento solo con estas imágenes, así que tendremos que esperar todavía más para resolver el misterio.

Para quien no lo recuerde, la primera Matrix se estrenó hace exactamente 20 años, convirtiéndose instantáneamente en un clásico de la ciencia ficción gracias a sus innovadores efectos especiales. Tanto la original como sus dos secuelas recaudaron más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo, aunque ni The Matrix Reloaded ni The Matrix Revolutions estuvieron a la altura del culto que consiguió la entrega inicial, de la que se espera que esta cuarta parte sea digna sucesora.

Desde luego, Lana Wachowski no lo tendrá fácil. Aunque además de Keanu Reeves también regresa a Matrix la actriz Carrie-Anne Moss en el papel de Trinity; esta vez Hugo Weaving, que daba vida al malvado agente Smith, no ha podido unirse por coincidir el rodaje con otros compromisos profesionales. Y para que los héroes reciban los aplausos del público es necesario que tengan en frente a un villano a su altura. Ojalá quien ocupe su lugar consiga estarlo.