"No se nos cruza no pasar"

Jueves 06.02.2020 - Última actualización - 16:52

16:44

Quiere que haya altura. Madelón se mostró confiado respecto a lo que pueda suceder esta noche entre su equipo y Mineiro.

El miércoles, el técnico de Unión, Leonardo Madelón, brindó una conferencia de prensa (obligatoria por protocolo de la Conmebol) en la previa del gran choque de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil, cotejo que comenzará a las 21.30 en el 15 de Abril, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Hay que recordar que la revancha, buscando un lugar en la siguiente ronda, se disputará en el estadio Independencia del conjunto de Belo Horizonte, el próximo jueves 20 de febrero, también a las 21.30.

“Nos encontramos muy bien, orgullosos de representar a Unión. Me imagino que el hincha también. El vestuario está contento, nos toca un equipo grande y es lindo. No se nos cruza por la cabeza no pasar”.

“Mineiro tiene un técnico que conoce el fútbol argentino, nos vienen estudiando desde hace un tiempo. Nosotros intentaremos hacer un partido completo, esperemos que nos salga bien. Hicimos mucho entrenamiento visual, con clases teóricas, que el hincha esté tranquilo”.

“Estamos muy positivos, entrenamos muy bien, a full, pensando en el partido de mañana (por hoy). El equipo con Argentinos hizo un buen partido, con Estudiantes también hasta el primer gol de ellos. A la formación la vamos a confirmar mañana porque vamos a analizar al Mineiro, posiblemente cambiemos de estrategia”.

“Mineiro es un grande, un equipo con historia. Nos van a ceder terreno en algún momento, es todo difícil. Defender bien es importante, a Vélez le costó una enormidad (con Cuenca). Está todo muy parejo, conocemos a Mineiro muy bien, lo vimos con Uberlandia y Coimbra. Nos jugamos cosas lindas”.

“Si nos llenamos de precauciones le damos mucha importancia al rival, Unión logró prestigio en esta última etapa. Vamos a hacerlo valer, queremos imponernos acá y si podemos hacerlo afuera mejor, no hay nada más lindo que salir a ganar. Si tenemos que salir a ganar otra vez, no está prohibido soñar y pensar en grande, es gratis y lo vamos a utilizar”.



Para tener en cuenta



—Unión y Atlético Mineiro se enfrentarán por primera vez en competiciones de la Conmebol.



—Unión disputará competencias Conmebol por segundo año consecutivo; en 2019 disputó la Copa Sudamericana (1 triunfo y 1 derrota).



—Atlético Mineiro ganó seis de sus ocho partidos en la Conmebol Sudamericana 2019; perdió los dos restantes, ante Colón (2-1) y Unión La Calera (1-0).



—Unión quedó eliminado por penales en su única participación en la Conmebol Sudamericana; fue en 2019, ante Independiente del Valle, que terminó ganando la copa.



—Atlético Mineiro ganó 11 de sus últimos 18 partidos ante equipos de Argentina en competiciones Conmebol (empató 4 y perdió 3).