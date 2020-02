https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.02.2020 - Última actualización - 19:11

18:44

Lo comunicó la Uta seccional Santa Fe mediante un comunicado. En la tarde-noche parecía “inminente” la medida de fuerza; pero el sindicato informó -al cierre de la edición- que se estaban constatando los depósitos de haberes de enero a los trabajadores del sector. Las líneas interurbanas también funcionarán normalmente.

Este viernes será normal la prestación del servicio Tras idas y vueltas, se levantó un paro de colectivos que parecía "cantado" Lo comunicó la Uta seccional Santa Fe mediante un comunicado. En la tarde-noche parecía “inminente” la medida de fuerza; pero el sindicato informó -al cierre de la edición- que se estaban constatando los depósitos de haberes de enero a los trabajadores del sector. Las líneas interurbanas también funcionarán normalmente. Lo comunicó la Uta seccional Santa Fe mediante un comunicado. En la tarde-noche parecía “inminente” la medida de fuerza; pero el sindicato informó -al cierre de la edición- que se estaban constatando los depósitos de haberes de enero a los trabajadores del sector. Las líneas interurbanas también funcionarán normalmente.

“En virtud de que se están constatando los depósitos de haberes correspondientes al mes de enero a los trabajadores en sus respectivas cuentas, informamos a la comunidad santafesina que queda sin efecto la medida de fuerza anunciada para el transporte urbano de pasajeros a partir de la hora cero de este viernes 7 de febrero”. Así, con un simple comunicado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Santa Fe, dio por caída una medida de fuerza que parecía “cantada”, desde este ayer por la mañana y en todo el transcurso del día.



Este jueves, hubo una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo entre funcionarios provinciales, empresarios del transporte y miembros del sindicato. Era casi un hecho que los santafesinos no iban a contar con el servicio público de pasajeros de colectivos de ninguna de las líneas de la ciudad.



El sector empresarial no había dado certezas de poder abonar (al final de la jornada del jueves) el 100% de los haberes a los trabajadores del sector, que reclamaba el gremio para desactivar la medida de fuerza. Argumentaban los empresarios que los subsidios de Nación llegados sólo cubrían el 50%, y “no alcanzaban” para cubrir con los compromisos salariales.



La única forma de que no se llegara a tomar la medida de fuerza era “que el sector patronal deposite la totalidad de los haberes: no la mitad, como se dijo al principio, sino los sueldos completos”, le dijo a El Litoral Marcelo Gariboldi, referente de la UTA Santa Fe. “Los empresarios aducían no tener el dinero para poder enfrentar este compromiso”, añadió.



Por otro lado, aclaró que las líneas del transporte interurbano trabajarán con normalidad, porque se estaban acreditando los sueldos en las cuentas de los trabajadores, con lo cual no habrá conflicto con este sector.



El contexto



“Estamos en una carrera contrarreloj para transferir los primeros fondos nacionales que llegaron en subsidios en toda la ciudad. Se tramitaron esas transferencias en las últimas horas y, con eso, el sector empresarial argumenta que cubre el 50% de la grilla salarial en la ciudad capital”, le explicó a este diario Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo provincial.



“Las empresas aducen que no están en condiciones de financiarse para cubrir ese desfasaje, es decir, ir a un banco a tomar crédito para cubrir esa grilla de sueldos, aún contando con los subsidios nacionales”, insistió. A la ciudad le faltan recibir, independientemente de los 21 millones de pesos con que contaría (por el esquema distributivo de subsidios para todo el país), 10 millones de pesos extra más por mes.



“Pero esos fondos extra requieren un trámite, y como todo trámite demanda días, no horas. Y el sector empresario sostiene que esa diferencia de días entre que terminen de llegar esos 10 millones de pesos más, no lo pueden financiar: no pueden pagar y esperar el recupero cuando lleguen esos fondos extra. Lo que sostienen es que están ‘ahorcadas’, y que podrán (los salarios) pagar a medida que reciban los fondos”, aclaró.



Más allá de estas idas y vueltas, por ahora el sistema de transporte público en la cuidad sigue manteniéndose. Habrá que esperar en los próximos días —que serán claves— qué pasarán con los aportes extraordinarios que recibirá la ciudad, si alcanzarán para cubrir los desfasajes y, finalmente, si se congela el precio del boleto por 120 días.