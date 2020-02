https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ya no es un "royal senior"

Suspenden los festejos por los 60 años de Andrés de York en Reino Unido

¿Se debe ondear la bandera británica con motivo del cumpleaños del príncipe Andrés, como era habitual? El gobierno decidió este jueves que no, puesto que el hijo de la reina Isabel II había declarado su deseo de retirarse de la vida pública, tras el escándalo de sus vínculos con el difunto pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

