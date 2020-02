https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.02.2020 - Última actualización - 7:55

7:52

Fase Previa 2 Barcelona de Ecuador goleó a Sporting Cristal de Perú por la Copa Libertadores

Barcelona, de Ecuador, goleó a Sporting Cristal de Perú por 4 a 0, en el partido de ida de la Fase Previa 2 de la Copa Libertadores.





Fidel Martínez (6m.Pt y 5m.St), el brasileño Gabriel Márquez (13m.Pt) y el uruguayo Jonathan Álvez de penal (37m.St) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil.





En Barcelona, dirigido por el argentino Fabián Bustos, ex jugador del ascenso argentino y que hizo toda su carrera como entrenador en Ecuador, jugaron sus compatriotas Damián Díaz -ex Rosario Central y Boca-, el arquero Javier Burrai (ex Brown de Puerto Madryn) y Leandro Martínez (ex San Martín de San Juan).





En Sporting Cristal lo hicieron Omar Merlo (ex Colón y River) y Christian Ortiz (ex Independiente).





El desquite se jugará el jueves próximo en el estadio Alberto Gallardo, conocido anteriormente como Estadio San Martín de Porres, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Con información de Télam