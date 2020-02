https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Venció al español Jaume Munar Schwartzman avanzó a cuartos de final en el Córdoba Open

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano y máximo favorito al título en el ATP 250 de Córdoba, avanzó a los cuartos de final tras imponerse sobre el español Jaume Munar por 6-1 y 7-5.





El "Peque" Schwartzman, 14 en el ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 43 minutos para doblegar a Munar (87) y volverá a jugar esta noche frente a otro español, el catalán Albert Ramos (42), quien eliminó a su compatriota Pablo Andújar (63).





Schwartzman, de 27 años y surgido del Club Náutico Hacoaj, cerró la jornada en el torneo que se juega por segundo año consecutivo en el predio aledaño al estadio Mario Alberto Kempes, y mostró un tenis muy sólido que lo mantiene con expectativas de llegar a la final del domingo.





El argentino se llevó el primer set muy cómodo y el segundo parecía que lo resolvía de la misma manera puesto que se adelantó 3-0, pero sufrió un bajón y dejó crecer a Munar, quien pasó al frente 5-4.





Sin embargo, el "Peque" recuperó su solidez desde el fondo de la cancha, ajustó el saque y la devolución, y volvió a imponer condiciones hasta llevarse el set por 7-5 para sentenciar la victoria.





Los cuartos de final del ATP cordobés, que tiene como campeón defensor al tenista de Jesús María Juan Ignacio Lóndero, continuarán hoy de acuerdo con el siguiente organigrama:





A las 15.30:



Andrej Martin (Eslovaquia) vs. Corentin Moutet (Francia)



A continuación:



Pablo Cuevas (Uruguay) vs Cristian Garín (Chile)



No antes de las 19:



Diego Schwartzman (Argentina) vs Albert Ramos (España)



A continuación:



Juan Ignacio Lóndero (Argentina) vs. Laslo Djere (Serbia).