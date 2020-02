https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Super Rugby Sharks venció a Highlanders y es puntero de la Conferencia Africana

Sharks, de Sudáfrica, venció este viernes como visitante a Highlanders, de Nueva Zelanda, por 42 a 20 y es líder de la Conferencia Africana del Super Rugby, la misma en donde interviene la franquicia argentina Jaguares, en uno de los partidos con los que se inició este viernes la segunda fecha.





El cotejo se jugó en el Forsyth Barr Stadium, en la ciudad neozelandea de Dunedin, y los tantos de Sharks, que en el debut le ganaron 23-15 a Bulls, también de Sudáfrica, fueron conseguidos con tries de Mazakole Mapimpi (2), Aphelele Fassi (2) y James Venter, con cuatro conversiones y tres penales de Curwin Bosch.





Para Highlanders sumaron tries de Dillon Hunt, Jona Nareki y Michael Collins, y una conversión y un penal de Mith Hunt, señaló el sitio oficial de la SANZAAR (las siglas de las asociaciones de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina)





Con este triunfo, los Sharks suman ocho puntos, seguidos por Jaguares y Stormers con cinco, y Bulls y Lions sin unidades, en la Conferencia Africana.





En el otro cotejo jugado el viernes, realizado en el GIO Stadium de Canberra, Brumbies superó a Rebels, ambos de Australia, por 39 a 26, lo que les permitió alcanzar su segundo triunfo y liderar así la Conferencia Australiana.





Los puntos de Brumbies se concretaron con tries de Irae Simone, Thomas Banks, Thomas Cusak, Solomone Kata. Folau Fainga'a y Tom Wright, con tres conversiones de Noah Lolesio; y en Rebels concretaron tries Angus Cottrell (2), Dane Haylett-Petty y un try y dos conversiones de Frank Lomani y una conversión de Matt Toomua.





La fecha seguirá mañana: Chiefs-Crusaders (ambos de Nueva Zelanda) a las 3.05 de Argentina, Waratahs (Australia)-Blues (Nueva Zelanda) a las 5.15, Lions (Sudáfrica)-Reds (Australia) a las 10.05, Stormers-Bulls (ambos de Sudáfrica) a las 12.15 y Jaguares-Hurricanes (Nueva Zelanda) a las 20.

