Viernes 07.02.2020

10:22

La flamante presidenta del PRO, consideró que el gobierno de Alberto Fernández "exagera para tener más tiempo".

Política Patricia Bullrich: "La deuda que dejamos es absolutamente normal en cualquier país"

En diálogo con radio CNN Argentina, Bullrich rechazó los cuestionamientos del Gobierno sobre el elevado monto de deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri y aseveró que esa "exageración" tiene que ver "con los intentos de abrir márgenes políticos".

En ese sentido, se refirió a la decisión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff, quien anunció esta semana que se utilizarán recursos propios "sin asistencia del gobierno nacional" para afrontar la deuda vencida a fines del mes pasado, y anunció un proceso de reestructuración del pasivo provincial en moneda extranjera.

"Dijo 'no tengo, no puedo' y, después, pagó en un minuto y medio, pero todo lo que había dicho antes no era la realidad", evaluó la ex ministra de Seguridad de la gestión de Cambiemos, quien fue oficializada esta semana como presidenta del PRO a nivel nacional.

Además, la ex funcionaria sostuvo que, durante la administración de Mauricio Macri, se dejó "una negociación con el Fondo Monetario Internacional" encaminada, porque es plata prestada "con intereses muy bajos".

Sobre su nuevo rol como titular de la conducción del partido fundado por el ex presidente Macri, Bullrich aseveró que el "objetivo fundamental" es el de "abrirse y pasar de un partido más pequeño a uno con muchos más afiliados y participación".

"Queremos llegar a esos 10 millones de votos y ampliarlos, y que ese 41% de la población pueda participar y tenga canales para tener información de las cosas que van pasando", sostuvo Bullrich, quien aseveró que este es "un año de construcción nata, en donde la palabra 'candidatura' no va a existir"

En tanto, la ex ministra evitó pronunciarse sobre el futuro liderazgo de Macri en Juntos por el Cambio y, si bien aseveró que dentro del PRO "hay un reconocimiento de él como el líder", dijo que esa es "una discusión que no se puede hacer ahora".

Sobre la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, Bullrich opinó que "después de su gestión, decidió tomarse un tiempo, unas vacaciones", y remarcó el "rol importantísimo" que, a su criterio, tuvo".

En este sentido, Bullrich indicó que, de cara al futuro, el lugar de Vidal dentro de Juntos por el Cambio "dependerá de ella y de lo que ella quiera dar".

