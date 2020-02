https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.02.2020 - Última actualización - 10:27

10:26

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Control de decibeles

María de Altos del Sauce

“Al jefe comunal de Altos del Sauce: por favor, manden inspectores, porque los ruidos son impresionantes. La gente pone música fuertísima. Antes, éste era un barrio tranquilo; ahora vivimos aturdidos. Deberían controlar un poco, concientizar a la gente, repartir volantes, o cobrar una multa... Nunca viene nadie de la comuna, nadie controla. Hay un club en calle Francia, que pone música desde las 9 de la mañana hasta las 22, muy fuerte, ¡aturden a todos los vecinos! No importa si hay gente o no en ese club, porque los cuidadores también ponen música a todo volumen. Es una cosa que ya no se puede vivir. ¡Por favor, hagan algo!, la vecinal también se debería involucrar, hacer volantes, hablar con la gente, educarla, hacerle tomar conciencia. Cada uno puede escuchar música pero en su casa. Muchas gracias por permitirme hacer este reclamo”.

Emociones y rencores

Alfredo Salomón

“A la luz de los acontecimientos recientes quiero hacer la siguiente reflexión: tenemos un Papa que representa a algo así como 1.200 millones de católicos en todo el mundo. Sin embargo evaluarlo emocionalmente sería algo deficiente, por algunas reacciones poco felices. Noté cómo recientemente lo recibió al primer mandatario argentino, Alberto Fernández. En una parte lo trató de monaguillo y todo era pura sonrisa con el compañero justicialista; sin embargo, a Macri lo recibió con una cara adusta, y en un momento, le retiró la mano que éste último le puso sobre el hombro en señal de amistad. También sucedió con esa mujer (que según comentarios tenía una enfermedad terminal) que lo tomó del brazo y él lo retiró con total desprecio, en una forma brusca... Y volviendo a Macri, no tuvo en cuenta que había sido votado por la mayoría del pueblo argentino. Este Papa no domina sus emociones y no cumple con la misión más importante que le otorga su rol papal, que es el perdón, la fraternidad con todos los seres humanos, sean del signo que sean, por ser hijos del Padre celestial. A nuestro país no viene, cuando muchos fieles lo requieren. Vaya a saber uno si piensa en la grieta o es otro de los ‘arranques’ a los que nos tiene acostumbrados. Los católicos debemos rezar para que aprenda a dominar sus emociones y así supere algunos rencores; y fundamentalmente para que mida a todos los seres humanos con la misma vara”.

Cambalache en B° Sur

Lola del B° Sur

“En el barrio sur no se tiene en cuenta al peatón. Una señora con dos niños casi fue atropellada, generándose lo que podría haber sido un accidente fatal. Calle J. J. Paso, entre Av. Freyre y Saavedra, se ha convertido en un caos. Hay autos permanentemente estacionados en mano derecha hasta el último centímetro y en la mano izquierda también. No es solamente de día. La mayoría de los autos duermen en el lugar, o sea que son de gente de ahí. Todos esos autos dificultan la visibilidad del peatón para cruzar la calle. Los invito a todos que vayan y vean. Que escuchen el tango ‘Cambalache’ ”.

Apostar a lo local

Adolfo

“Quería comentar lo siguiente: adquirí un ventilador de techo, y me enteré de que la garantía de ese artefacto, cuando es de industria china, es de 60 días. El mismo, cuando es de origen nacional o brasileño es de 6 meses. Saquen sus conclusiones. Pregunté si era lo mismo con otros tipos de productos eléctricos o herramientas manuales y me contestaron afirmativamente. Yo creo que tenemos que apostar más a nuestra industria y también a la del vecino país”.