Ya no saben qué hacer por los robos

"La ciudad está desbordada" por la inseguridad, dicen vecinos de Guadalupe

Vecinalistas se reunieron en la esquina de la Basílica. Presentaron una nota en el Ministerio de Seguridad a principios de enero y todavía no obtuvieron respuesta.

Vecinos se juntan para enviar un mensaje en común: están cansados de la inseguridad. Foto: El Litoral



Foto: El Litoral

La inseguridad y la violencia azotan a la ciudad de Santa Fe. El Litoral a diario relata los diversos episodios que golpean a los vecinos. Este viernes, vecinalistas se reunieron en la esquina de la Basílica de Guadalupe (Javier de la Rosa y Piedras) para exponer, una vez más, la problemática. Ileana Alvarenga dialogó con El Litoral y expresó el cansancio de los vecinos. “La realidad es en toda la ciudad. Estamos desesperados, no sabemos qué adjetivo calificativo utilizar para describir lo que estamos viviendo”, arrancó. “Hace un tiempo que venimos diciendo que Guadalupe es una zona liberada. La cantidad de hechos que se dan son cotidianos, los contamos por decenas. La ciudad está desbordada. Y sentimos que no hay respuestas”, agregó. Consultada por si tuvieron algún contacto con funcionarios políticos, Alvarenga contestó: “Presentamos una nota el 9 de enero solicitando una reunión con el Ministro de Seguridad, Marcelo Saín, y todavía no obtuvimos respuesta”. En ese sentido, la vecina añadió: “Queremos saber cuáles son los planes. Intentamos colaborar con el anterior gobierno y el ex ministro nunca nos recibió. Terminamos un año nefasto, con un índice tremendo de inseguridad”. “Nosotros pagamos los sueldos de todos los funcionarios públicos, sean políticos, sea policía, sea jueces. Tienen que hacer algo porque no podemos más vivir así. No encontramos la manera, ya no sabemos qué hacer, cómo cuidarnos entre nosotros. No estamos capacitado para eso”, culminó.