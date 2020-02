El goleador de Manchester City de Inglaterra Sergio "Kun" Agüero recibió este viernes el premio al mejor jugador de enero en la Premier League y marcó un récord.

Agüero marcó seis goles sobre tres partidos durante enero que lo erigieron como el máximo goleador extranjero de la liga inglesa.

A su vez, el "Kun" superó los once hat-tricks del ex volante inglés Alan Shearer con el triplete que señaló ante Aston Villa en la goleada 1-6 en Villa Park,

