La UCR busca consolidar la unidad y encabezar una nueva coalición

Tras consensuar la conducción partidaria, que ahora encabeza Carlos Fascendini, los distintos sectores del partido buscan confluir en una estrategia que supere la divisoria de aguas trazada tras la irrupción de Cambiemos. Y aspiran a sumar aliados tanto desde el PRO como del socialismo.

El radicalismo santafesino dio los primeros pero “muy sólidos” pasos para consolidar la unidad partidaria y, sobre esa base, apuntar a construir un frente político que vuelva constituir una alternativa de gobierno al justicialismo, y que “trascienda” al Frente Progresista y a Juntos por el Cambio.



En esos términos definió el senador provincial Felipe Michlig, en diálogo con El Litoral, la conformación de la Mesa de Acción Política del partido. Un órgano no previsto en la Carta Orgánica que, no obstante, aspira a convertirse en el motor de una actuación conjunta de todos los sectores, y también de la conformación de una nueva coalición -preferentemente encabezada por el radicalismo- para recuperar el gobierno de la provincia. Un desafío mayúsculo, pero para el cual el dirigente consideró que la fuerza que integra está bien dispuesta y equipada.



En parecidos términos se pronunció José Corral, el dirigente santafesino más identificado con la coalición con el macrismo, y por tanto con la divisoria de aguas planteada en su momento con el socialismo y sus aliados. “Esta instancia, donde además nos encontramos dirigentes que tuvimos miradas distintas en el período reciente, tiene un valor estratégico, porque es esa unidad en la acción de los radicales la que va a generar la columna vertebral de la oposición y de alternativas de gobierno”, consignó.



Por lo pronto, el encuentro desarrollado en la sede partidaria concentró, al menos en esta primera instancia, a los cinco sectores con representatividad en toda la provincia; lo que no excluye la incorporación en lo inmediato de grupos y dirigentes con actuación más circunscripta en lo territorial.



Así es como, además de Michlig (MAR) y Corral (referente de uno de los sectores del llamado “grupo Universidad”), a la convocatoria formulada por el actual presidente del comité provincial -y ex vicegobernador- Carlos Fascendini, acudieron entre otros Albor Cantard, Santiago Mascheroni, Julián Galdeano, Lisandro Enrico, Mario Barletta, Fabián Palo Oliver y Maximiliano Pullaro, además de representantes del Foro de Intendentes Radicales y del Foro de Mujeres.



“No va a ser fácil”



“Esto lo habíamos hablado en su momento cuando empezamos a trabajar por la unidad partidaria, para tener una lista de consenso, que llevó a Carlos Fascendini a la conducción del partido. Uno de los acuerdos fue avanzar en la conformación de esta Mesa de Acción Política, donde estén representados todos los sectores con actuación a nivel provincial”, resumió Michlig.



El legislador adelantó que este ámbito “va a ser muy importante para la conducción partidaria; va a ser el espacio de reuniones, intercambio de opiniones, definir estrategias, resolver conflictos, de acercar posiciones y consolidar la unidad con un rol más activo, más jerarquizado y con más protagonismo de la UCR, pero pensando también en la conformación de un frente o una coalición de partidos que sea superadora del Frente Progresista e incluso de Cambiemos”.



Sobre las disidencias que dividieron al partido, llevando a sus integrantes a formar parte de propuestas electorales distintas, admitió que superarlas “no va a ser fácil, vamos a tener que trabajar mucho. Pero cuando hay sentido común, predisposición y el compromiso de estar a la altura de las circunstancias, en la difícil situación que está atravesando el país, y la provincia, la verdad es que es necesario que avancemos en la conformación de algo que sea superador, o que sea más amplio.



“Necesitamos un frente en el que participen también otros partidos que hasta ahora no lo hacían, y también sectores de la sociedad civil. Estamos dando los primeros pasos, pero si no hay unidad partidaria y estamos todos en un mismo ámbito de debate y búsqueda de integración, no podemos avanzar en la conformación de un frente más amplio. Los primeros pasos que estamos dando son muy sólidos, muy importantes y creo que van a dar buenos resultados”, añadió.



Haciendo cuentas



Al momento de evaluar la oportunidad y las chances de avanzar en el tal sentido, Michlig se remitió a una relación de fuerzas prácticamente cristalizada en la provincia, pero también a las experiencias de los distintos momentos políticos y electorales. “Nosotros tenemos un adversario que es formidable, que es el peronismo. En la provincia, cuando íbamos separados perdíamos, y el peronismo gobernó 24 años. Nos unimos y estuvimos 12 años al frente del gobierno provincial. Nos dividimos, por cuestiones de la coyuntura, y volvimos a perder las elecciones. El Frente Progresista perdió la gobernación contra el justicialismo por un poco más de 70 mil votos. Y el frente Cambiemos sacó 350 mil. Lo mismo a nivel nacional”.



No obstante, y con el recurrente fantasma de la Alianza rondando, aclaró que “tampoco es una cuestión de amontonamiento, si no hay coincidencias o acuerdos en cuestiones comunes o programáticas. Pero creo que tenemos la muestra de que en otros momentos hemos podido lograr coincidencias, así que yo creo que es posible. E incluso ése es el esfuerzo que nos piden dirigentes de base.



“Todos comprendemos que fue un error no haber hecho el esfuerzo para buscar un espacio común. Incluso con lo que permiten las leyes vigentes, que es competir en las primarias con distintas propuestas”, completó.



>> Corral: “Esto tiene mucho valor”

“Que los radicales de Santa Fe nos encontremos en una mesa común tiene mucho valor”, destacó el ex intendente santafesino y ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, José Corral, alineado con el objetivo de “constituir al radicalismo en la columna vertebral de la oposición, para ser una verdadera opción de gobierno tanto a nivel nacional como provincial”.

“Fue una reunión muy valiosa, no solo para los radicales sino también para la provincia de Santa Fe. La UCR tiene en la actualidad nacional y provincial un rol muy significativo: ejercer responsablemente la oposición, y formular y liderar alternativas de gobierno superadoras, tanto en la Nación como en la provincia”, señaló el dirigente.

En ese sentido, recordó que la UCR es el partido que cuenta “con la mayor cantidad de legisladores, tanto a nivel nacional como provincial; lidera una gran cantidad de gobiernos locales, tanto en la provincia de Santa Fe como en el resto del país; y además gobierna 3 provincias”.

Apuntó que “aspiramos a que en Santa Fe se vaya configurando una fuerza que dé respuesta a problemas no resueltos de la provincia, en concreto la inseguridad; la falta de obra de infraestructura, especialmente las obras hídricas; un Estado que promueva la producción y que sea más eficaz y eficiente, entre otros temas”.

“Nosotros entendemos humildemente que ese espacio tiene que ser liderado por el radicalismo, sumando a la mayor cantidad de fuerzas políticas que compartan esos objetivos comunes, y en particular a quienes con diferentes sectores del radicalismo han sido aliados, en particular las fuerzas que integran Juntos por el Cambio y el Frente Progresista”, concluyó Corral.