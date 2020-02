https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 07.02.2020 - Última actualización - 18:43

18:42

Zeta Bosio, Charly Alberti y músicos invitados Cómo será el show Gracias Totales que mixtura música en vivo, pantallas y grabaciones

El show en vivo y espectáculo multimedia "Gracias Totales-Soda Stereo”, que Zeta Bosio y Charly Alberti presentarán en el Campo de Polo de Buenos Aires el 21 y 22 de marzo próximos, invita al público a experimentar cantantes en vivo y otros en forma virtual a través de una inmensa pantalla.



La lista de artistas invitados contempla a Rubén Albarrán, Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla y Julieta Venegas.



Sobre la elección de las personas que le pondrán voz a la música de Soda, el bajista y el baterista dijeron que “cada una de las personas que está en este proyecto tienen que ver con Soda Stereo”.



“Son músicos con los que compartimos escenario, admiramos y queremos -profundizaron- y otros a los que le marcamos la carrera. Toda gente vinculada con Soda Stereo, incluso Chris (Martin), que siempre nos mostró respeto, afecto y que tenía ganas de participar".

La dinámica que propone el show es multimedial: Algunos cantantes se verán a través de la pantalla de 400 metros cuadrados que preparan para la gira con videos que grabaron especialmente para la ocasión y otros estarán en vivo compartiendo el escenario con la banda que comandan Bosio y Alberti, pero no se develará qué cantante estará presente en cada ciudad y quien lo hará en forma virtual.



“Queremos que la gente pueda vivenciar cantantes en vivo, cantantes en la pantalla, a Gustavo, a nosotros”, anticipó Alberti sobre un espectáculo que describió como “complejo” de explicar.



El relato del show no solo va a reconstruir la historia de Soda Stereo desde lo musical, también van a contemplar una “narrativa fílmica de la historia de la banda que la gente nunca vio”, adelantó Alberti, sobre cintas que estaban guardadas y que se podrán ver en los conciertos.



“Las pantallas nos permitieron generar una nueva dimensión donde el tiempo y el espacio desaparecen. Además cuando vamos a un estadio a ver un show, terminamos mirando la pantalla. La forma de disfrutarlo es totalmente diferente y nosotros tomamos eso a favor”, reflexionaron sobre la utilización de este recurso audiovisual al que le asignan un lugar preponderante durante el show de Gracias Totales.



“No pretendemos generar ninguna situación irreal. No queremos decir que está Gustavo pero no está, nosotros sabemos que no está. Vamos a tener momentos tocando los tres, pero él va a estar en esa pantalla como quien no está en vivo y en ese aspecto es mucho más real. Las cosas no se revierten, pero se va revertir en este show por la emoción y nos parece un milagro que estemos por salir de gira de nuevo con temas de Soda”, reflexionaron los músicos que compartieron un avión por última vez en 2007 con la gira "Me verás volver".



Con información de Telam