Los Bajos tienen un plan

Los gobernadores de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco firmaron un convenio para ejecutar un Plan Director Hídrico para los Bajos Submeridionales en la cueca de las tres provincias. Para Santa Fe se abriría un potencial productivo en 3 millones de hectáreas, donde apuntan a lograr 150 mil terneros más por año y una agricultura ajustada a las nuevas realidades.

Esta semana, el gobernador de la provincia Omar Perotti, participó de la firma de un convenio con sus pares de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con el fin de promover la ejecución de un Plan Director Hídrico dentro del área delimitada de Bajos Submeridionales en la Cuenca abarcativa de las tres provincias. Además, rubricaron una iniciativa que elevarán a Nación para la ejecución de un nuevo sistema de administración de vías navegables de la hidrovía Paraná Paraguay.

Al respecto, Perotti ratificó el compromiso de Santa Fe "de trabajar seria y ordenadamente sobre una planificación del territorio. Esto es empezar a poner las cosas en su lugar, porque no solamente tenemos que generar una acción para integrar a las provincias, para resguardar y disminuir los riesgos hídricos, sino también para dar una señal de que allí podemos tener una producción sustentable".

Asimismo, el primer mandatario santafesino afirmó: "Asumimos el compromiso de realizar esas obras en esa dirección, cuidar el ambiente, integrar a cada uno de los pueblos de la región y permitir que allí la producción le devuelva lo que para estas obras hay que invertir. Pero además, el desarrollo de esas zonas las convertirá en un proveedor nacional de alimentos. Por ello, este convenio significa una valoración diferente para la región porque se convertirán en zonas de alto valor productivo a futuro".

"El presidente ha puesto a la hidrovía entre sus objetivos y el lugar de importancia que significó para la Argentina esta obra en los últimos años ha marcado, quizás, que se convierta en la de mayor impronta federal. Es por ello que estamos frente al gran desafío que plantea el presidente de estructurar un esquema de hidrovía federal con participación de las provincias y será a partir de ese rol, que aportaremos a cada economía provincial y al conjunto de la economía nacional", cerró.

La productividad del Norte

Como parte de la comitiva, el ministro de la Producción santafesino Daniel Costamagna también recorrió el norte provincial donde pudo visitar campos, dialogar con pobladores de la zona, y ver estado actual de los pastizales naturales. El pasado martes, el titular de la renovada cartera de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, llevó adelante una recorrida con el objetivo de observar la situación de los Bajos Submeridionales, con la mirada puesta en la reunión de gobernadores.

Acompañado de una comitiva integrada por el secretario de Agroalimentos, Jorge Torelli, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, y referentes agronómicos y veterinarios del norte provincial, el funcionario llevó adelante una recorrida que le permitió observar de cerca la realidad de los Bajos. Durante la jornada, la comitiva pudo visitar campos, dialogar con pobladores y productores de la zona y ver estado actual de los pastizales naturales. Allí, destacaron la posibilidad de dimensionar la necesidad de obras extra e intra prediales (alambrados, aguadas, apotreramientos y ensenadas), y la falta de caminos e infraestructura hídrica.

"Observamos los tres departamentos del norte santafesino, fundamentalmente la zona cercana a la Línea Paraná, para ver el potencial de los Bajos y la necesidad de generar las condiciones para su desarrollo", resaltó el Costamagna.

"Hacemos hincapié en la necesidad de trabajar en un Programa integrador, que ponga en valor estas más de 3 millones de hectáreas que corresponden a los Bajos en Santa Fe. Es un gran desafío de trabajo conjunto entre lo público y lo privado, que obtendrá resultados en la medida que todos juntos, a través de este convenio, podamos abordar la problemática", afirmó.

Finalmente, el ministro apuntó: "Lo que queremos es mejorarle la vida a la gente, esto significa crear las condiciones necesarias para producir y también para la vida diaria, con esto nos referimos a mejorar la vivienda, el acceso al servicio energético, la educación, la capacitación y todas aquellas acciones que permitan favorecer el arraigo".

Algunos números del proyecto

En su recorrida por el norte santafesino, Costamagna enfatizó que desde la cartera de Producción, Ciencia y Tecnología "el objetivo ganadero para esa región es claro: incrementar la producción anual en 150 mil terneros más por año. Esto se va a lograr siendo más eficientes, mejorando la oferta forrajera y capacitando a los productores. Dicho incremento traducido en producción de carne va a tener un impacto muy fuerte, cercano a los 100 millones de dólares anuales".

En lo que respecta a agricultura, señaló que la política del ministerio apunta a "la diversificación de los sistemas agrícolas, y esto viene de la mano con el cuidado de los recursos naturales en toda la cuenca de los Bajos Submeridionales. Este mejoramiento en el uso del suelo, el cuidado de los montes nativos, los sistemas silvopastoriles y el mantenimiento de los humedales en los Bajos, es lo que va a permitir producir mitigando defectos y excesos hídricos. En un sistema muy vulnerable, que necesariamente se debe manejar con mucho equilibrio en el uso de los recursos", concluyó Costamagna.

Alcances productivos

El secretario de Agroindustria de la provincia Jorge Torelli, manifestó en diálogo con la TV pública de Santa Fe, que es un punto de inflexión en la resolución del problema hídrico de los Bajos Submeridionales. "Son 3 millones de has sólo en Santa Fe que con manejo y respetando el medio ambiente podremos manejar estos excesos de agua que inundan áreas productivas. Regular la salida y la entrada del agua para mantener el pelo de agua, volverá ese área altamente productiva con 150 mil terneros más por año". Y explicó que los mercados en el mundo se están moviendo con mejoras del poder adquisitivo que se traslada a la compra de alimentos de mejor calidad. "La carne bovina ya no es un commodity, sino un bien escaso, y eso llevó los precios relativos a un alza del 75 %. Argentina es uno de los países con mayor potencialidad de atender esta demanda insatisfecha a nivel mundial". Según Torelli, las obras apuntan al manejo de la cuenca hídrica y a poder armonizar el recurso. "Podemos transformar tierras productivas radicando ganadería, pero apuntando no sólo a la productividad, sino al aspecto social de la actividad, porque generamos arraigo rural, trabajo en el campo y hasta sustentabilidad para muchas familias".

Más pasto, más terneros

Según Jorge Mercau, presidente de la Sociedad Rural de Tostado, el reclamo tiene mucho tiempo, por lo que desde el ruralismo tratan de tomar a los tres departamentos como uno solo. "Santiago del Estero nos tira el agua a nosotros, pero Chaco se la tira a Vera y Gral. Obligado. Las salidas al Paraná y la ruta 35 son las más urgentes, junto con el Arroyo Golondrina", remarcó en clara referencia a las obras que deben hacerse cuanto antes. Y le puso cifras al impacto del agua en la zona productiva. "Entre el sudeste santiagueño y el noroeste santafesino el impacto (en agricultura solamente) fue de $ 7 mil millones". Según Mercau, no se entiende cómo nunca se hizo la obra. "El costo de la 35 se estimaba en el primer tramo de Las Arenas al norte en unos 2.500 millones de pesos. Pero de recaudación la provincia perdió 7 mil millones, en retenciones sólo 2.100 millones. Y la provincia puede acceder al financiamiento para poder hacer realidad esta obra".

En cuanto al objetivo productivo, apuntó a mejorar el recurso alimentario. "Para lograr el objetivo de los 140 mil terneros nos tenemos que concentrar en el alimento. Vamos a tener más producción cuando la vaca coma mejor. Tenemos suelos muy diversos en el mismo norte: hay zonas de campos naturales, otras de gatton panic, algunas de gramma rhodes, y otras de canutillos; pero las pasturas son la herramienta para lograrlo. Es la primera vez que veo que las autoridades se comprometen a trabajar en el tema de forma integrada", manifestó entusiasmado.