https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.02.2020 - Última actualización - 12:17

12:16

A las 21.45 del domingo, en el 15 de Abril seguramente otra vez colmado de hinchas tatengues, Unión recibirá al elenco Millonario después de jugar un partidazo (goleando 3-0) ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. La única incógnita es saber quién reemplazará al suspendido Bottinelli.

Llega River, el puntero del torneo Aprovechar el envión anímico y también el progreso futbolístico A las 21.45 del domingo, en el 15 de Abril seguramente otra vez colmado de hinchas tatengues, Unión recibirá al elenco Millonario después de jugar un partidazo (goleando 3-0) ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. La única incógnita es saber quién reemplazará al suspendido Bottinelli. A las 21.45 del domingo, en el 15 de Abril seguramente otra vez colmado de hinchas tatengues, Unión recibirá al elenco Millonario después de jugar un partidazo (goleando 3-0) ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. La única incógnita es saber quién reemplazará al suspendido Bottinelli.

En el 15 de Abril todavía suenan los tres gritos de gol de Unión del jueves por la noche frente a Atlético Mineiro por la primera etapa de la Copa Sudamericana. No sólo eso, aún se puede respirar el muy buen fútbol que el equipo de Leonardo Madelón desplegó en el excelente estado del campo de juego del estadio de la Avenida, lo que generó el “paseo” del elenco rojiblanco ante uno de los poderosos de Brasil.



¿Cuánto hace que el hincha tatengue no disfruta un partido desde principio a fin?, la fiesta comenzó a los 4 minutos de juego con la vuelta al gol de Bou; continuó cuando terminaba el primer tiempo con el debut en la red de Cabrera; se animó aún más a los 6 minutos del complemento con la gran definición de Carabajal; y se cerró increíblemente con una atajada que se festejó como un gol más, la de Moyano en el penal a Allan, cuando finalizaba el encuentro.



Seguramente este domingo a las 21.45, el 15 de Abril lucirá muy parecido a lo que mostró el jueves. Llega River, el puntero del campeonato e indudablemente uno de los equipos que mejor juego despliega en cualquier cancha del país, casi con seguridad con Marcelo Gallardo en el estadio, que se recupera satisfactoriamente de su problema renal (con intervención quirúrgica mediante), lo que hizo que expresara su deseo de estar con su equipo, aunque difícilmente lo haga en el banco de suplentes.



El “Muñeco” Gallardo no definió el equipo que presentará ante Unión, pero se sabe que cualquiera que elija será muy peligroso para los intereses unionistas. Por el lado de Leonardo Madelón, tampoco ha dado muestras de lo que piensa hacer con el elenco titular, sobre todo porque no ha tenido tiempo de “trabajarlo” pensando en River, por eso habrá que esperar qué decide, teniendo en cuenta que no podrá contar con Jonathan Bottinelli, que debe cumplir con una fecha de suspensión tras la doble amarilla y lógica expulsión en el segundo tiempo frente a Estudiantes en La Plata.



Todo indica que en lugar del capitán rojiblanco ingresará desde el arranque Federico Milo, aunque para jugar como marcador de punta izquierda, pasando Claudio Corvalán a la cueva, junto a Franco Calderón como zagueros centrales. Hay que recordar que el subcapitán conoce el puesto a la perfección, ya que ha jugado varios partidos en dicha posición.



Habrá que esperar hasta poco tiempo antes del cotejo para saber cómo armará el resto, más que nada el mediocampo, porque tras el compromiso frente al Mineiro hay futbolistas que sintieron el cansancio físico.

El más comprometido de ellos es Gabriel Carabajal. El ex Patronato, que tuvo un gran rendimiento contra el elenco brasileño, precisamente llegó a dicho encuentro después de una lesión en su pierna izquierda, tal es así que este jueves entró como titular después de mucho tiempo.



Entonces no sería nada raro que Madelón piense en algún cambio en la banda izquierda de la mitad de la cancha, y aprovechando la supuesta merma física de Carabajal, haría una variante táctica pensando en la calidad del rival a confrontar. Dicho esto, tal vez volvería Ezequiel Bonifacio a la titularidad ocupando el sector derecho del mediocampo, con Jalil Elías y Javier Méndez como volantes internos, y por la izquierda aparecería Javier Cabrera, de muy buen partido ante el “Galo”.



En la ofensiva, si no pasa nada extraño, el entrenador tatengue repetiría la dupla Troyansky-Bou, que tan buenos resultados le dieron al equipo el jueves por la noche.



Repasando entonces, y lógicamente elucubrando una posible alineación de Unión para recibir a River este domingo a las 21.45, “Leo” alistaría a: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Federico Milo; Exequiel Bonifacio, Jalil Elías, Javier Méndez y Javier Cabrera; Franco Troyansky y Walter Bou.



¿Cuáles serían las variantes que se podrían dar en caso de que Madelón tenga en cuenta lo que presente River? Está la posibilidad de Braian Álvarez por Carabajal y el resto del mediocampo seguiría igual, salvo que Cabrera también evidencie algún cansancio.



O quizás el colombiano Jorge Zules Caicedo, que apareció en la lista de concentrados ante el Mineiro, tenga la chance de reemplazar a Bottinelli, siguiendo el “Mugre” Corvalán como lateral izquierdo, y Milo unos metros más adelante. No obstante, sería una opción algo arriesgada, sabiendo que enfrente estará River, y el debut de un jugador que no está acostumbrado al fútbol argentino no parece ser aconsejable.



Y por último, se puede apostar algún “poroto” a la inclusión de Nicolás Mazzola por Bou, por el mismo motivo que Carabajal no sería de la partida.

“Unión es un equipo compacto, en el cual la figura es el equipo, es la voluntad, es la entrega, es el amor por la camiseta, por la institución, eso es lo que nos identifica. Si conseguimos mantener eso, podemos ser importantes”. Leonardo Madelón. Director técnico de Unión





Madelón: “River es el mejor del torneo”



Apenas terminado el partido contra Atlético Mineiro, en la conferencia de prensa, además de hablar del gran triunfo sobre el elenco brasileño por la Copa Sudamericana, Leonardo Madelón también se refirió al próximo adversario en la Superliga, River.



“Sería un error saltear dos partidos antes de ir a Belo Horizonte a jugar la revancha. Ahora tenemos que pensar en River, que creo que es el mejor equipo del torneo. Lo más importante es que descansemos y utilizar a la gente que podamos. Después de River tenemos que enfrentar a Patronato y después sí, la revancha contra Mineiro en Brasil. Tenemos que ser inteligentes y hacer un buen planteo contra River”, agregó el entrenador tatengue.



“Leo” Madelón dejó entrever que contra River no presentará el mismo equipo que ante Mineiro, sacando obviamente la variante obligada por Jonathan Bottinelli: “Seguramente habrá algún cambio porque hay jugadores que han terminado muy extenuados. Van a querer jugar todos, pero tenemos que ser inteligentes. Habrá que cuidarlos porque puede haber riesgo de lesiones”.

El líder, con un cambio y la duda por Gallardo



El entrenador Marcelo Gallardo fue dado de alta este viernes tras ser operado de cálculos renales, e inmediatamente aseguró que ya está “bien” y resaltó que “nada” le “impide poder estar” este domingo en Santa Fe para dirigir a River en su visita a Unión por la fecha número 19 de la Superliga.



“Ahora ya estoy bien. Tengo que estar en reposo, pero no hay ninguna contraindicación. Son algunos cuidados normales durante algunos días, pero nada me impide estar”, señaló al ser consultado acerca de su viaje.



En Santa Fe, el directo técnico no estaría en el banco de suplentes, donde sería reemplazado por Matías Biscay y Hernán Buján.



En cuanto a lo futbolístico, River viene de vencer como local a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0 y para jugar ante Unión habría un solo cambio tomando como referencia a los once que empezaron jugando el fin de semana pasado. La única variante sería el ingreso de Javier Pinola por el expulsado Paulo Díaz, por lo cual el elenco sería: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández, Milton Casco; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.