https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.02.2020 - Última actualización - 16:30

16:27

Prevalecieron ante Gales y Escocia, en Dublin y Edimburgo, respectivamente. Este domingo completan en Paris, Francia con Italia.

Arrancó el capítulo dos del Seis Naciones Celebraron Irlanda e Inglaterra Prevalecieron ante Gales y Escocia, en Dublin y Edimburgo, respectivamente. Este domingo completan en Paris, Francia con Italia. Prevalecieron ante Gales y Escocia, en Dublin y Edimburgo, respectivamente. Este domingo completan en Paris, Francia con Italia.

El inicio de la segunda jornada del Seis Naciones 2020 no deparó demasiadas satisfacciones en materia de juego, aunque sí en cuanto a resultados. Fundamentalmente para Irlanda, que venció a Gales por 24 a 14, posicionándose de manera inmejorable para pugnar por el título del más antiguo de los certámenes del rugby universal.

El encuentro disputado en Dublin tuvo una etapa inicial que territorialmente favoreció a los irlandeses, lo que no logró reflejarse de manera fehaciente en el marcador. Paradójicamente, recién se llegó a la ventaja con la que se cerró el parcial (12 a 7), producto de un error no forzado en un line out ingresado por los galeses, en cercanías de su propio ingoal.

Hasta allí, el Irish Team había prevalecido a partir de su solidez colectiva, solidez defensiva y aptitud táctica. Por su parte, los Red Dragons, fieles a su esencia, intentaron mantener la pelota viva, pero en general no lograron quebrar el granítico cerrojo adversario.

El inicio del complemento mantuvo similares características, hasta que Gales comenzó a predominar, pero sin alcanzar el objetivo de sumar puntos. Con menos territorio posesión, Irlanda tuvo la efectividad necesaria para no solo asegurar el triunfo final, sino también para alcanzar un punto bonus que puede resultar de singular importancia para el devenir de la competición.

Síntesis

Irlanda 24 | Gales 14

Escenario: Aviva Stadium de Dublin.

Referee: el francés Romain Poite.

Asistentes: el inglés Luke Pearce y el neozelandés Mike Fraser.

TMO: el neozelandés Glenn Newman.

Irlanda: Cian Healy, Rob Herring y Tadhg Furlong; Iain Henderson y James Ryan; Peter O’Mahony, Josh van der Flier y CJ Stander; Conor Murray y Jonathan Sexton (capitán); Jacob Stockdale, Bundee Aki, Robbie Henshaw, Andrew Conway y Jordan Larmour.

Suplentes: Ronan Kelleher, Dave Kilcoyne, Andrew Porter, Devin Toner, Max Deegan, John Cooney, Ross Byrne y Keith Earls.

Head Coach: Andy Farrell.

Gales: Wyn Jones, Ken Owens y Dillon Lewis; Jake Ball y Alun Wyn Jones (capitán); Aaron Wainwright, Justin Tipuric y Taulupe Faletau; Tomos William y Dan Biggar; Josh Adams, Hadleigh Parkes, Nick Tompkins, George North y Leigh Halfpenny.

Suplentes: Ryan Elias, Rhys Carré, Leon Brown, Adam Beard, Ross Moriarty, Gareth Davies, Owen Williams y Johnny MacNicholl.

Head Coach: Wayne Pivac.

Primer tiempo: 18, try de Larmour; 26, try de Williams y goal de Biggar; 31, try de Furlong y goal de Sexton.

Segundo tiempo: 6, try de Van der Flier y goal de Sexton; 34, try de Conway; 39, try de Tipuric y goal de Halfpenny.

Amonestado: Stander.

En Edimburgo

El segundo encuentro culminó con el valioso triunfo de Inglaterra sobre Escocia, por 13 a 6, en la condición de visitante, luego de un trámite que dejó escasísimo margen para el elogio.

Obviamente, el éxito del Rose Team cobra vital relevancia para sus aspiraciones, teniendo en cuenta el adverso debut (caída ante Francia por 24 a 17); pero sin embargo, resulta absolutamente claro que el calificado plantel conducido por el australiano Eddie Jones está en deuda en lo que va del torneo.

La lluvia (por momentos muy intensa) y el fuerte viento, resultaron condicionantes que sin dudas incidieron en un contenido demasiado deslucido para el contexto que posee, en este ámbito, el partido más antiguo de este deporte.

El equilibrio fue la caracterísitica predominante durante todo el desarrollo. La etapa inicial culminó 3 a 0 en favor del visitante; mientras que la definición se produjo luego de una jugada en la que vale repartir méritos entre la presión inglesa y la defección defensiva escocesa.

La segunda fecha se completaba este mediodía (hora de nuestro país) en Paris, con el encuentro protagonizado por Francia con Italia.

Síntesis

Escocia 6 | Inglaterra 13

Estadio: Murrayfield Park de Edimburgo.

Referee: el francés Pascal Gauzere.

Asistentes: el francés Mathieu Raynal y el argentino Federico Anselmi.

TMO: el australiano James Leckie.

Escocia: Rory Sutherland, Fraser Brown y Zander Fagerson; Scott Cummings y Jonny Gray; Jamie Ritchie, Hamish Watson y Magnus Bradbury; Ali Price y Adam Hastings; Blair Kinghorn, Sam Johnson, Huw Jones, Sean Maitland y Stuart Hogg (capitán).

Suplentes: Stuart Mclnally, Allan Dell, Simon Berghan, Ben Toolis, Nick Haining, George Horne, Rory Hutchinson y Cris Harris.

Head Coach: Gregor Townsend.

Inglaterra: Mako Vunipola, Jamie George y Kyle Sinckler; Maro Itoje y George Kruis; Lewis Ludlam, Sam Underhill y Tom Curry; Willi Heinz y George Ford; Elliot Daly, Owen Farrell (capitán), Jonathan Joseph, Jonny May y George Furbank.

Suplentes: Tom Dunn, Ellis Gende, Will Stuart, Joe Launchbury, Courtney Lawes, Ben Earl, Ben Youngs y Ollie Devoto.

Head Coach: Eddie Jones.

Primer tiempo: 10, penal de Farrell.

Segundo tiempo: 5 y 37, penales de Hastings; 29, try de Genge y goal de Farrell; 36, penal de Farrell.

Posiciones

Transcurrida parcialmente la segunda jornada del Seis Naciones 2020, Irlanda es el único líder, con 9 puntos; Gales e Inglaterra suman 5; Francia 4; Escocia 2; mientras que Italia cierra sin unidades.