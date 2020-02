Indefinidos: la llave para destrabar la votación sobre aborto en el Congreso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobierno avanza con la iniciativa para despenalizar y legalizar la práctica, en tanto que la Iglesia desafía con los resultados que obtendrá en el recinto. Hay 40 legisladores de la Cámara baja que aún no anticiparon su posición.

El fuerte impulso que le dio Alberto Fernández al aborto legal en París renovó la expectativa en el Congreso de cara al debate que volverá a darse este año. El presidente anunciaría formalmente el envío del proyecto el 1°. de marzo, en su primer discurso de apertura de sesiones, y a pesar de que los “verdes” cuentan con una ventaja numérica inicial, deberán trabajar para consolidar el apoyo.

Un informe de Parlamentario.com revela que si el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se tratara hoy en el recinto de la Cámara baja, habría al menos 111 votos a favor y 102 en contra, a los que hay que sumar 9 diputados que no tomaron partido -algunos de los cuales proponen una consulta popular- y 31 que no se pronunciaron públicamente: son 40 incógnitas.

Hay una legisladora que continúa su mandato y que se abstuvo en 2018: la cordobesa Alejandra Vigo. En su entorno aseguraron que “hasta que no ingrese el proyecto, no se va a saber” si mantiene esa postura.

Asimismo, hay una banca sin ocupar, la de José Ignacio De Mendiguren, que se tomó licencia para asumir en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Además, todavía no asumieron los reemplazantes del canciller Felipe Solá y del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

También está entre signos de interrogación el reemplazo de Elisa Carrió -contabilizada entre los “celestes”-, cuya renuncia se hará efectiva en marzo. La banca es disputada por José Luis Patiño y Patricia Holzman, ambos del Pro. El primero aseguró que está “a favor de la despenalización” y que de haber tenido que votar en 2018, hubiera acompañado. La segunda no se manifestó.

Opiniones divididas

El ex gobernador mendocino y titular de la UCR Alfredo Cornejo propuso que se realice una consulta popular, al igual que Jimena Latorre, quien lo secundó en la lista. Otro que propuso un plebiscito es el cordobés Carlos Gutiérrez, hombre del gobernador Juan Schiaretti. Lo cierto es que la biblioteca está dividida respecto de la constitucionalidad o no de este procedimiento.

Entre los gobernadores que desembarcaron en Diputados hay posturas divididas, pues Sergio Casas (La Rioja) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) están en contra, y Cornejo y Lucía Corpacci (Catamarca) no definieron. Por Río Negro, Luis Di Giácomo, el representante de Alberto Weretilneck -ahora senador- se ubica entre los “verdes”.

En tanto, Eduardo Valdés, ex embajador en el Vaticano, fue ambiguo cada vez que se lo consultó sobre el tema. El listado de los que se llamaron a silencio incluye, entre otros, al ex vicegobernador de San Luis Carlos Ponce; el ex titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Jorge Sarghini; y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica.

Lo cierto es que el tablero está abierto y los diputados indefinidos son, una vez más, la llave para destrabar la votación.

¿Qué haría Sergio Massa en caso de que le toque desempatar? El presidente de la Cámara baja nunca expresó una postura clara y en su círculo íntimo aclaran que su esposa, Malena Galmarini, “no es una presión para él”. Su antecesor, Emilio Monzó, estuvo contra las cuerdas en 2018. No le tocó votar, pero hay quienes aseguran que se hubiera inclinado por el “sí”.

La Iglesia desafía

Mientras el Gobierno nacional trabaja en un proyecto para legalizar el aborto, la Iglesia volvió a mostrar su descontento y el arzobispo emérito de La Plata Héctor Aguer desafió: “Vamos a ver si consiguen los votos”. La frase se enmarca en el rechazo de la Iglesia católica al aborto legal y la convocatoria que lanzó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para el próximo 8 de marzo en la Basílica de Luján por el “sí a la vida”.

“Legalización”

El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó este viernes que el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso hablará de “legalización del aborto”, y no de “despenalización”, una posibilidad que había circulado en los últimos días.

González García sostuvo que legalizar el aborto garantizará “el acceso gratuito” al procedimiento, “que además es muy simple y muy barato” con la pastilla. “Con la legalización hay menos gastos. Hoy hay muchos gastos más por cosas mal hechas”, señaló el ministro de Salud.