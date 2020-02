https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.02.2020 - Última actualización - 18:19

18:15

Paraná seguirá sin colectivos durante el fin de semana. "No podemos negociar el salario de los trabajadores", sostuvo Sergio Groh, de UTA.

UTA no acata la conciliación obligatoria Continuará el paro de colectivos en Paraná Paraná seguirá sin colectivos durante el fin de semana. "No podemos negociar el salario de los trabajadores", sostuvo Sergio Groh, de UTA. Paraná seguirá sin colectivos durante el fin de semana. "No podemos negociar el salario de los trabajadores", sostuvo Sergio Groh, de UTA.

Continúa el conflicto en el servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná. Los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor -UTA- fueron al paro desde la tarde del viernes. Este sábado se dictó la conciliación obligatoria y todo indicaba que habría una solución, pero desde el gremio anunciaron que no acatarán la medida.

"No nos ha llegado la notificación de la conciliación obligatoria", indicó Sergio Groh, secretario gremial de UTA Entre Ríos, en diálogo con Canal Nueve Litoral. Sin embargo, al margen de que aún no hayan sido notificados, anticiparon que no lo acatarán y continuarán con el paro.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Trabajo, por el contrario, afirmaron que la notificación de la medida sí llegó a la sede de UTA, ubicada en calle Irigoyen 217 a las 10 de la mañana y señalaron que desde el gremio "no se dan por notificados porque el gremio está cerrado por ser fin de semana".

"No podemos negociar el salario de los trabajadores. Podemos negociar otras cosas pero no el sueldo, que es un derecho constitucional. Tenemos que trabajar para que en nuestro país se termine con el avasallamiento de los derechos de los trabajadores", expresó Groh. "Nuestra postura es clara, hasta que los trabajadores no cobren su sueldo, no habrá servicio", remarcó.

El reclamo de los trabajadores

Desde el gremio reclaman a la empresa Buses Paraná el pago de salarios de enero -que debían cobrar el jueves 6- y que se le abone lo adeudado por días de paro descontados en julio de 2019, por lo cual dispusieron esta medida que se extenderá durante el fin de semana.

La agrupación Buses Paraná, que nuclea a las empresas Mariano Moreno y ERSA Urbano, indicó que "al día de la fecha no se han recibido los fondos correspondientes al subsidio para el servicio de transporte público de pasajeros de la Ciudad de Paraná".

"Buses Paraná carece de los fondos suficientes para atender el total de los gastos, y en particular los salarios de los trabajadores del mes de enero. Esta situación no es particular para la Ciudad de Paraná, sino que el sistema nacional de transporte público urbano no puede atender el pago de salarios si no recibe los fondos", expresaron en un comunicado.

"Los subsidios al transporte público urbano de pasajeros, han sido reconocidos por las autoridades como la alternativa a un incremento del boleto que cubra los costos crecientes de la actividad. Las empresas no podemos tomar otras medidas", afirmaron.

La Municipalidad intimó a cumplir el servicio

"El conflicto del trasporte urbano de pasajeros de Paraná involucra exclusivamente a la empresa y sus trabajadores", expresó el intendente Adán Bahl en un comunicado emitido luego del descargo de Buses Paraná. "La Municipalidad de Paraná, como ente concedente, informa a los vecinos que no tiene ninguna deuda pendiente con la concesionaria del servicio. A los pocos días de asumir nos pusimos al día con todos los compromisos generados durante la gestión anterior y no adeudamos ni un solo peso a la empresa concesionaria del transporte urbano", expresó Bahl.

"Lamentamos las dificultades y contratiempos que este conflicto ocasiona a los vecinos y trabajadores, que otra vez se ven perjudicados injustamente. El municipio, como ente concedente del servicio, intimará a la empresa a cumplir con el servicio público con el que está comprometida", concluyó el presidente municipal.

Conciliación obligatoria

La mañana de este sábado, la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por 15 días. En el documento intimó a UTA y los trabajadores a "dejar sin efecto las medidas" y a la empresa a "abstenerse de tomar represalias".