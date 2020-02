Soldados estadounidenses y afganos muertos en tiroteo en Afganistán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 08.02.2020

Las fuerzas estadounidenses y afganas fueron atacadas el sábado en el este de Afganistán, dijeron funcionarios en Kabul cuando iniciaron investigaciones sobre lo que el New York Times describió como un tiroteo mortal entre soldados afganos y estadounidenses durante un ejercicio conjunto.

The Times, citando a dos funcionarios afganos, informó que cinco o seis soldados estadounidenses y seis soldados afganos fueron asesinados. El periódico citó a un funcionario militar estadounidense que dijo que hubo al menos seis bajas estadounidenses y confirmó que hubo víctimas fatales sin decir cuántas.

The Times, citando a dos funcionarios afganos, informó que cinco o seis soldados estadounidenses y seis soldados afganos fueron asesinados. El periódico citó a un funcionario militar estadounidense que dijo que hubo al menos seis bajas estadounidenses y confirmó que hubo víctimas fatales sin decir cuántas.

El coronel Sonny Leggett, portavoz de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, dijo que una fuerza combinada estadounidense y afgana que realizaba una operación en la provincia de Nangarhar fue atacada por fuego directo. Los funcionarios en Afganistán no hicieron comentarios sobre el número de víctimas. "Estamos evaluando la situación y proporcionaremos más actualizaciones a medida que estén disponibles", dijo.

Mubariz Khadem, un alto funcionario de seguridad en Nangarhar, dijo que los enfrentamientos tuvieron lugar entre las fuerzas estadounidenses y afganas y que se temían víctimas. Los ataques internos, a menudo conocidos como ataques "verde sobre azul", han sido una característica habitual del conflicto en Afganistán, aunque su frecuencia ha disminuido en los últimos años.

Un alto funcionario de defensa afgano dijo a Reuters que no estaba claro si el incidente fue resultado de enfrentamientos entre fuerzas afganas y extranjeras o si militantes islamistas de línea dura fueron responsables del ataque. "No descartamos ninguna posibilidad, pero no lo llamamos un ataque interno, un ataque talibán o 'verde sobre azul' en esta etapa", dijo el funcionario que solicitó el anonimato.

Las fuentes talibanes no estuvieron disponibles de inmediato para comentar. Sohrab Qaderi, un miembro del consejo provincial en Nangarhar, dijo que los enfrentamientos ocurrieron entre el ejército afgano y las fuerzas extranjeras en el distrito de Shirzad el sábado por la tarde. Dijo que miembros de las fuerzas afganas habían estado operando en el área desde el mes pasado, y que fuerzas extranjeras también estaban en el distrito para defenderse de los ataques talibanes. "Parece que hubo enfrentamientos entre fuerzas afganas y extranjeras durante una redada o tal vez hubo un error táctico", dijo Qaderi. Las investigaciones de ataques deshonestos pasados ​​han descubierto muchas razones para los llamados tiroteos "verdes contra azules", incluida la frustración con la guerra de 18 años en Afganistán contra los talibanes y otros grupos islamistas de línea dura.

Unos 14,000 soldados estadounidenses están estacionados en Afganistán como parte de la misión de la OTAN dirigida por Estados Unidos para entrenar, ayudar y asesorar a las fuerzas afganas y llevar a cabo operaciones antiterroristas. Los diplomáticos estadounidenses han estado hablando con los talibanes durante meses para acordar un calendario para la retirada de las fuerzas extranjeras a cambio de garantías de seguridad. A pesar de las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes para poner fin a la guerra, la violencia en el país no ha disminuido.