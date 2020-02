Netflix quiere el Oscar a la "Mejor Película"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Netflix Inc irrumpirá en la ceremonia de los Premios de la Academia del domingo con más nominaciones que cualquier otro distribuidor de películas, pero ¿puede el servicio de transmisión finalmente llevarse a casa el premio más codiciado de la industria del cine?

La épica mafiosa de Netflix "The Irishman" tiene una oportunidad de ganar el Oscar a la mejor película, según los expertos en premios, pero se enfrenta a una dura competencia del drama de la Primera Guerra Mundial de Warner Bros "1917", la película de Quentin Tarantino de Sony Corp "Once Upon a Time in Hollywood" y la película de Corea del Sur, "Parasite", de la compañía privada Neon.

Ganar la mejor estatuilla por primera vez puliría la reputación de Netflix en el negocio del cine y le otorgaría nuevos derechos de fanfarronear en la lucha cada vez más competitiva para los espectadores de video en streaming. El "irlandés", que abarca décadas, y que se presenta en los cines y transmite en Netflix, cuenta con un equipo creativo de la lista A de ganadores anteriores del Oscar. Fue dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, y fue una de las películas más caras de la compañía hasta la fecha con un presupuesto de producción de aproximadamente $ 160 millones. Los críticos deliraron después de que la película se estrenó en noviembre.

El hecho de que sea nombrada la mejor película del año depende de los aproximadamente 8,000 miembros votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Los expertos encuestados por el sitio web de premios Gold Derby a partir del lunes favorecieron "1917", dándole probabilidades de ganar 11-2, mientras que "irlandés" se situó en 17-2.

"Irishman" consiguió algunos de los principales premios de grupos como Screen Actors Guild y Producers Guild of America, los avisos habituales a las mejores películas favoritas. "El hecho de que no hayan ganado ninguno de los principales premios precursores es notable", dijo Scott Feinberg, columnista de premios de The Hollywood Reporter. "Esto no significa que no serán competitivos en otras categorías".

Netflix obtuvo 24 nominaciones en general, incluyendo "Klaus" y "I Lost My Body" en la categoría de largometrajes animados, y dos documentales de largometraje. Y las estrellas de las películas de Netflix compiten en los concursos de actuación. Laura Dern es considerada una de las principales candidatas por su papel secundario en la película del servicio de transmisión "Marriage Story", un drama de divorcio también en la carrera de la mejor película. Jonathan Pryce y Anthony Hopkins fueron nominados como actor principal y actor de reparto, respectivamente, por la película biográfica de Netflix "Los dos papas".

Netflix comenzó a lanzar películas originales en 2015 y ha estado trabajando para construir una biblioteca de películas de prestigio junto con sus docenas de comedias, thrillers y películas de acción. La compañía ahora estrena más películas por año que cualquier estudio de Hollywood.

Pero el pionero del video digital se enfrentó con los propietarios de los teatros al insistir en que sus películas se transmitieran al mismo tiempo, o unas semanas después, su debut en la pantalla grande. Las principales cadenas de teatro se negaron a mostrar películas de Netflix, incluido "Irishman".

El año pasado, "Roma" de Netflix ganó los Oscar por director, cinematografía y cine en idioma extranjero, pero no mejor película. La película había provocado un debate sobre si una película vista principalmente a través de transmisión debería calificar para un Premio de la Academia, una controversia que podría haber influido en los votantes en ese momento.

Ted Sarandos, director creativo de Netflix, dijo que cree que los miembros de la academia han superado ese problema. "Es difícil sentarse aquí con 24 nominaciones a los Premios de la Academia en largometrajes, películas animadas, documentales, cortometrajes documentales y decir que hay algún sesgo en contra de la transmisión", dijo Sarandos en una entrevista. "Estamos realmente encantados de que la academia reconozca la calidad del trabajo solo por la calidad del trabajo".