Hurricanes, con estilo neozelandés

La franquicia de Wellington consumó un valioso éxito, revirtiendo el marcado a través de un par de tries apoyados en los últimos ocho minutos del partido disputado en Buenos Aires.

Tras un desarrollo que no hizo más que reflejar la categoría de sus protagonistas, Hurricanes venció a Jaguares por 26 a 23, en el cierre de la segunda fecha del Super Rugby 2020, en el estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield.

Desde el inicio, quedó claro que habría un contenido básicamente equilibrado y de gran intensidad, en el que habría que generar cuestiones muy puntuales para establecer diferencias. En ese contexto, las defensas lucieron sólidas, por lo que no extrañó que el marcador se modificara a través de los penales.

Recién después de la mitad de la etapa inicial, el entrerriano Marcos Kremer (de estupenda actuación) apoyó el primer ensayo del partido; refrendando el incipiente dominio de la franquicia argentina.

Con la sapiente conducción del experimentadísimo TJ Perenara y el aporte de otro de los All Blacks del equipo, Hurricanes logró que el parcial se cerrase con una mínima ventaja local: 10 a 9.

El complemento arrancó del mejor modo para Jaguares, ya que fue incrementando su protagonismo, lo que no se plasmó fehacientemente en el marcador. Pese a ello, a una decena de minutos del cierre, la ventaja era de 23 a 12, presagiando que lo que hasta allí era merecido, podía consumarse.

Sin embargo, tratándose de un equipo neozelandés, siempre pueden surgir “sorpresas”. En este caso, fueron dos ensayos construídos con jerarquía (el último, a menos de dos minutos del cierre), los que revirtieron el marcador, trasladando las mieles de la victoria a la franquicia de Wellington.

Amén de la desazón generada por la primera derrota en la temporada, resulta más que oportuno aferrarse a todo lo bueno expuesto por Jaguares en estas dos fechas iniciales. Fundamentalmente, porque el juego tiende a continuar evolucionando; pero además, por la más que satisfactoria producción alcanzada por los jóvenes que comienzan a transitar una senda tan exigente.

En lo que respecta a los demás encuentros de la segunda jornada, se registraron los siguientes resultados.

En el Forsyth Barr Stadium de Dunedin, Sharks venció a Highlanders como visitante, por un expresivo 42 a 20; con el referato del australiano Angus Gardner; mientras que en el Gio Stadium de Canberra, Brumbies superó a Rebels, por 39 a 26 (el autraliano Nic Berry).

En el Waikato Stadium de Hamilton, Chiefs venció a Crusaders, por 25 a 15 (el neozelandés Ben O’Keeffe); en el McDonald’s Stadium de Newcastle, Blues a Warathas, por 32 a 12 (el sudafricano AJ Jacobs).

En el Ellis Park de Johnannesburg, Lions batió a Reds, por 27 a 20 (el sudafricano Jaco Peyper); en el Newlands Stadium de Cape Town, Stormers a Bulls, poir 13 a 0 (el sudafricano Marius van der Westhuizen).

* De este modo, transcurridas la dos fechas iniciales de la competición, las posiciones son las que se detallan a continuación.

Conferencia Australiana: Brumbies (+16) lidera con 8 puntos; Sunwolves (+9) suma 4; Reds (-10) 2; mientras que Rebels (-22) y Waratahs (-38), cierran sin unidades.

Conferencia Neozelandesa: Chiefs es único puntero (+18), con 8 puntos; Blues (+12) y Crusaders (+8) suman 5 puntos; Hurricanes (-24) 4; mientras que Highlanders (-22) cierra sin unidades.

Conferencia Sudafricana: Stormers (+40) lidera con 9 puntos; Sharks (+30) suma 8; Jaguares (+27) 6;

Lions (-23) 4; mientras que Bulls (-21), cierra sin unidades.

La tercera fecha comenzará el viernes venidero: a las 3:05 (hora argentina), Blues recibirá a Crusaders; mientras que a las 5:15, Rebels hará lo propio con Waratahs. El sábado: a las 0:45, Sunwolves recibirá a Chiefs; a las 3:05, Hurricanes a Sharks; a las 5:15, Brumbies a Highlanders; a las 10:05, Lions a Stormers; a las 20, Jaguares a Reds.



Estadio: José Amalfitani de Liniers.

Referee: Rasta Rasivhenge (SA).

Asistentes: Pablo Deluca y Martin Cordoba (ARG).

TMO: Santiago Borsani (ARG).

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Lucas Paulos; Francisco Gorrissen, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Domingo Miotti; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (capitán), Matías Moroni, Sebastián Cancelliere y Santiago Carreras.

Suplentes: Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Tomás Albornoz y Santiago Chocobares.

Head Coach: Gonzalo Quesada.

Hurricanes: Faser Armstrong, Asafo Aumua y Tyrel Lomax; James Blackwell y Scott Scrafton; Reed Prinsep, Du’Plessis Kirifi y Gareth Evans; TJ Perenara (capitán) y Jackson Garden-Bachop; Ben Lam, Ngani Laumape, Billy Proctor, Wes Goosen y Jordie Barret.

Suplentes: Ricky Ricitelli, Tavita Mafileo, Alex Fidow, Isaia Walker-Leawere, Vaea Fifita, Jamie Booth, Fletcher Smith y Vince Aso.

Head Coach: John Plumtee.

Primer tiempo: 6, 27 y 34, penales de Barrett; 16, penal de Miotti; 23, try de Kremer y goal de Miotti;

Segundo tiempo: 5 y 14, penales de Miotti; 9 penal de Barrett; 23, try de Creevy y goal de Miotti; 31, try de Fidow y goal de Garden-Bachop; 38, try de Booth y goal de Fletcher Smith.