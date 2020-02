https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 09.02.2020 - Última actualización - 19:34

19:31

La semana pasada se hizo cargo del campo de juego del estadio Grella. Es la segunda mujer en trabajar en Superliga. La ingeniera agrónoma charló con Mirador Entre Ríos sobre la tarea a desempeñar.

Foto: Prensa Patronato" alt="Vanina Martínez en el estadio Grella. "Patronato no es cualquier club, es el club del barrio donde nací y aún hoy permanezco viviendo", expresó. Foto: Prensa Patronato"> Vanina Martínez en el estadio Grella. "Patronato no es cualquier club, es el club del barrio donde nací y aún hoy permanezco viviendo", expresó. Foto: Prensa Patronato

Vanina Martínez, encargada del césped de Patronato Del orgullo familiar al desafío profesional La semana pasada se hizo cargo del campo de juego del estadio Grella. Es la segunda mujer en trabajar en Superliga. La ingeniera agrónoma charló con Mirador Entre Ríos sobre la tarea a desempeñar. La semana pasada se hizo cargo del campo de juego del estadio Grella. Es la segunda mujer en trabajar en Superliga. La ingeniera agrónoma charló con Mirador Entre Ríos sobre la tarea a desempeñar.

Por Ezequiel Re



Dos son las mujeres que tienen a su cargo del principal campo de juego de la Superliga de Fútbol. Una es Gladys Hlavka en Independiente. Y la otra es la ingeniera agrónoma Vanina Martínez (además docente en el espacio curricular Botánica Sistemática de la Facultad de Agronomía de la UNER), responsable desde la semana pasada del césped del estadio Grella de Patronato. Hincha del Santo, al igual que su familia, la profesional habló con Mirador Entre Ríos del desafío que tomó. Y respondió a las críticas de los jugadores por los campos de juego de entrenamiento.



-¿Qué significado personal tiene para vos hacerte cargo del césped del estadio Grella?



-Es un gran desafío, tanto profesional como personal. Patronato no es cualquier club, es el club del barrio donde nací y aún hoy permanezco viviendo. Toda mi familia es hincha e incluso tuve tíos dirigentes en la época que el doctor Fernando Gan era presidente. Por eso, es un gran orgullo haber llegado hasta acá, no pude evitar haber recordado a cada uno de mis familiares, muchos de ellos ya no están, una especie de dedicatoria para todos ellos.



-¿Cuándo empezaste a estudiar viste que lo tuyo era vincular la profesión con el deporte o se fue dando?



-Se fue dando, en realidad las facultades de agronomía de todo el país orientan sus planes de estudio a las producciones regionales. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, donde egresé, tiene en el plan de estudio una materia optativa, Espacios Verdes, que está orientada al diseño paisajista y en su programa cuenta con una unidad que es césped y allí es donde empecé a ver esta veta, rara por cierto, de la agronomía, que me interesaba. Posteriormente hice los cursos de césped que organizaba la Cátedra antes mencionada, ya que llevaban a cabo un proyecto de investigación, en ese momento evaluaban cuales eran las mejores especies de césped deportivo para ésta zona. Una vez egresada, participé de otro proyecto de investigación en donde se evaluaron especies nativas del género Paspalum para ser utilizado como césped deportivo. Y finalmente cuando empiezo a trabajar en la sede Golf del Club Atlético Estudiantes fui haciendo las capacitaciones anuales para agrónomos que hace la Asociación Argentina de Golf, trayendo siempre disertantes de primer nivel a nivel mundial en césped deportivo.



-El Grella viene de un trabajo importante durante el receso, si bien no fue tu dirección allí, que se hizo y que resta por hacer en estos tiempos. Dónde vas a enfocar la mejora.



-A veces hay “cirugías mayores” que se deben hacer en los campos deportivos. Se hizo el cambio del sistema de riego, por uno más eficiente y actualmente aún quedan las marcas de las cañerías instaladas, donde falta cerrar la trama del césped. En éste momento estamos abocados en ese trabajo, fomentando una mayor producción de estolones del césped, para que se cubra lo más rápido posible y llegar de manera óptima al próximo partido de local.

Gladys Hlavka (segunda de izquierda a derecha) y Vanina Martínez, son las dos únicas mujeres que tienen a su cargo canchas principales en Superliga.Foto: Gentileza



-Los jugadores criticaron los lugares de entrenamiento, ¿pudiste charlar con ellos, entendes las críticas?



-No hablé con los jugadores. Si con dirigentes y también tengo buen diálogo con el cuerpo técnico. Entiendo las críticas, pero todos los campos deportivos según bibliografía, para mantenerse en buenas condiciones, tiene que tener un uso anual de no más de 200 horas por año y la realidad es que con entrenamientos habituales más dobles turnos, esas horas se duplican. La situación ideal sería tener un adecuado número de canchas para que el uso sea adecuado o bien contar con una cancha sintética. Por otro lado, es de destacar que el club tiene presupuesto para el mantenimiento de las canchas e incluso ha ampliado el parque de maquinarias específicas para un correcto manejo del césped, en estos últimos cuatro años. Pero la limitante es la cantidad de canchas de entrenamiento.



-¿La idea es trabajar a la par de Gustavo Alvarez, depende de lo que quiere el técnico también?, porque los entrenadores buscan sacar réditos con el campo de juego también.



-La localía se hace valer en todos los sentidos, y el preparar el campo de juego es una buena herramienta. Los directores técnicos son los que marcan la pauta de cómo quieren la cancha el día del partido como por ejemplo la altura del césped y la velocidad del mismo; en base a esos requerimientos es que se va trabajando.



-Se habla del riego antes de iniciar el partido y en el entretiempo. ¿Cuál es la ventaja? El lunes se vio sectores con barro por ejemplo. ¿Se puede mejorar?



-Con el riego se da mayor velocidad al campo de juego, esto se consensua con el técnico según sus requerimientos. Los sectores con barro que se vieron el lunes, se dieron por la falta de trama del césped en las zonas de cañerías nuevas y aspersores, esto va a mejorar.



-¿Vas a seguir en Capillita?



-Por lo hablado con la dirigencia, la idea es seguir en Capillita y armar un solo grupo de trabajo. Hasta el presente se cuenta con cancheros en estadio y en Capillita, pero en la medida de las necesidades puntuales de cada lugar, a partir de ahora vamos a trabajarlo grupalmente.



-¿Charlas con cancheros de Superliga, intercambian ideas?



-Participé de un Seminario que organizó la SAF (Superliga) en la cancha de River en 2018 para todos los encargados de campos deportivos y ahí pude intercambiar con algunos cancheros. Pero a raíz de una visita al predio que Boca tiene en Ezeiza el año pasado, estamos en contacto contínuo con Adrián Soria encargado del lugar. Y también estoy en contacto con Gladys Hlavka que es colega mía, encargada de la cancha y predio del Club Independiente y que además, como yo, asesora en campos de golf. Hasta donde sé, somos las dos mujeres que trabajamos en canchas de Superliga.