Línea directa

Domingo 09.02.2020

Desidia

Alejandro Cañete

“En la Costanera Este El Paseo de la Laguna, los yuyos ya tienen un metro de alto y es un basural por donde se lo mire. Algunos aparatos para ejercicios están rotos y el resto sin mantenimiento, también corresponde pintar el piso del lugar. La rotonda de tierra del Paseo de la Laguna bien al este está desalineada y sin forma alguna y en sus alrededores hay otro basural. Todo el mundo sabe que ese lugar es “Villa Cariño” durante todo el día. Qué imagen de abandono se deben llevar los turistas que llegan a la ciudad”.

Los chicos eligen

María Elisa

“Leí una nota en El Litoral que me llamó mucho la atención. Como madre, abuela y bisabuela, me preocupa que en la nota, la profesora Marcela Potente, del equipo de Educación Social Integral del Ministerio de Educación de Santa Fe, cuando hace referencia a la educación sexual integral dice que no nacen seres diferentes -varón o mujer- sino que sostiene que la elección sexual es sumamente interna, que tiene que ver con un gusto, un deseo, una atracción que no se construye desde afuera. Ella es una profesional en esta materia, pero, yo, en mi ignorancia, como bisabuela, entiendo que no se puede inducir a un chico a que elija qué quiere ser. Por ejemplo, si un chico nace varón y cuando va creciendo se da cuenta que tiene atracción por los que son iguales a él, eso no significa que hay que influir para que se cambie la vestimenta, porque hacen el ridículo. Yo creo que no necesita vestirse de mujer ni cambiarse el nombre. Yo lo que le digo a la profesional es que uno no elige por los chicos, ellos eligen solos cómo se quieren vestir, con qué quieren jugar, etc. He criado hijos, nietos y bisnietos varones y creo que no hay que meterles cosas raras en la cabeza a las criaturas”.

Y se secó nomás

Pablo Giliotti

“Como antiguo vecino y defensor del Parque Juan de Garay hace unos pocos días puse en conocimiento de las autoridades, en este espacio que el diario El Litoral nos otorga a los lectores, del problema de la Dama del Cántaro ubicada sobre Avenida Presidente Perón y Crespo. La misma dejó de arrojar el agua en la fuente. Ahora está completamente seca y sería oportuno que le hagan una restauración en el piso y en algunas grietas que hicieron que el agua se escurriera por alguna perdida. La verdad es que da mucha pena verla en estas condiciones. Soy consciente de que son muchos y variados los problemas en nuestra ciudad de Santa Fe. Pero yo al parque lo amo y no quiero verlo en estas condiciones. Gracias a El Litoral por poder expresarlo. Buenas tardes”.

Indignación

Un argentino

“En la última sesión del Senado Nacional donde se debatió una ley fundamental para los destinos de la patria, hubo siete senadores ausentes, entonces yo me pregunto como ciudadano, como argentino ¿Dónde estaban? ¿Están de vacaciones? Con la patria en llamas, con la Argentina destruida esperando que alguien la organice y estos señores están veraneando, es increíble, es increíble, no les alcanza con ganar 500 mil pesos por mes, también hacen esto, también se burlan de la gente que los vota. ¿Cómo es posible tanta indiferencia y tanto no me importa nada? ¿Por qué no le dejan el lugar a alguien al que sí le interesen los destinos del país, por qué no hacen un renunciamiento patriótico y muestran un poco de honestidad alguna vez? Mi indignación eso es lo que expreso, mi indignación”.

Preocupación

Raúl de B° Barranquitas

“Yo quiero expresar mi preocupación por los yuyales altos, plazas y parques abandonados, obras totalmente paradas. Al actual intendente lo hemos votado porque conocíamos su cara de la televisión y ahora esperamos que durante los próximos cuatro años demuestre que está realmente capacitado para que Santa Fe no quede detenida en el tiempo. Muchas gracias”.

Un país del primer mundo

Alfredo Salomón

“A la luz de las noticias poco agradables que llegan de diversas partes de nuestro país, quiero expresar lo siguiente. Nuestro país posee todas las condiciones para ser una Nación de primera en todo sentido, pero en primer lugar deberá corregir severos inconvenientes que se han enquistado con diferentes gobiernos, frente a los cuales siempre se miró para otro lado por ser más fácil y menos engorroso. Seamos honestos y fundamentalmente sinceros. La corrupción es el cáncer que nos atrasa y nos estanca, ¿por qué miles de habitantes que perciben jubilación sin haber aportado un solo peso? ¿en qué país se ve esto? Creo que en ninguno, ¿de dónde sale esa plata? Tampoco sabemos, por qué ex legisladores y ex gobernantes perciben cada uno varias jubilaciones como el caso Menem que está enquistado en un sillón. Ya anda arañando los 90 años y percibe el sueldo de expresidente y senador sin mover una mano, sin mover un dedo, ese es un mal ejemplo ¿Cuántos sueldos de expresidente de la Nación se abonan a familiares o cónyuges con otros cargos de legisladores? Y la ley de incompatibilidad ¿Por qué no se aplica? ¿cuántos asesores de diputados y senadores que cobran sueldazos? Y así podríamos continuar. ¿El Poder Judicial aporta con su intervención algún beneficio o mira para otro lado? Un legislador cobra ocho veces más que un maestro de escuela primaria que cumple religiosamente con su deber docente... Una posible solución sería dejar de lado el fanatismo de una política partidista y pensar en grande, en un país hermanado por la celeste y blanca, con las manos limpias y las uñas cortas, con una verdadera y legítima justicia que actúa donde debiera actuar sin excepción. ¿Podremos ser algún día un país del primer mundo? Todo en la vida es posible solo hay que intentarlo. Muchísimas gracias por el espacio”.