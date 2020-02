Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 09.02.2020

21:21

Ayuda para los niños wichis I

Mariana Rodríguez

“La semana pasada publicaron una nota sobre los chicos wichis. Quisiera saber con quién me puedo comunicar para saber que donaciones le serían más útil. Para que sea más aprovechable. Soy de Tucumán y con un grupo de amigos vamos a juntar cosas para llevarles. Desde ya muchas gracias”.

Ayuda para los niños wichis II

Eliana Yunis

“Quiero saber cómo puedo hacer para colaborar con los niños wichis. Soy de Coronda. Muchas gracias”.

Solidaridad con los niños wichis

Claudio E. Greshanik

“En el Grupo de Facebook ‘Ahora: los gurises’ (https://www.facebook.com/groups/471256736745020/) se planteó la necesidad de realizar una Marcha Nacional Ni Un Pibe Wichi Menos. Del debate surgió una propuesta que ya se puso en marcha de la mano de las Docentes Sara Ortubia y Silvia Sendra. Ellas se pusieron en contacto con el doctor que denuncia el estado de los niños wichis. Con urgencia están necesitando antibióticos, antifebriles, pañales, y alimentos no perecederos... En la ciudad de Rosario la recepción de donaciones será en el Complejo Gurruchaga, Salta 3439, de 8 a 11 y de 14 a 17. Recuerden por favor la Urgencia de estos chiquitos... ¡Vamos por Nuestros Niños de Salta! Esto se lleva a cabo en la ciudad de Rosario pero instamos a que quienes reciban este mensaje lo pongan en práctica en sus propias localidades. Para el envío pueden hacerlo en forma directa o enviarlo al Complejo Gurruchaga para sumarlo a la colecta Rosarina. Siempre se puso en evidencia que lo mejor de nuestro país radica en la solidaridad. Una vez más debemos apelar a ella. Sin Beneficencia no hay Justicia... Sin Justicia no hay Beneficencia...”.



Aportes y expectativa de vida

Ramón Castro

“Que los policías no se quejen, se jubilan en plena juventud. Nadie debe tener más años para vivir sin aportar, que años de trabajar y aportar. Se jubilan siendo aún jóvenes y le restan luego cantidad de años sin aportar y trabajar. Debería estudiarse ésto según las expectativas de vidas vigentes”.

Motos robadas

Un santafesino

“Motos y más motos sin papeles. Robadas. Re compradas y re vendidas. Estimado Señor Intendente, Emilio Jatón. Estimado Nuevo Gobernador Provincial Omar Perotti, y Ministros y trabajadores vinculados a las cuestiones de Seguridad. También me dirijo a los Periodistas de El Litoral encargados de la sección Sucesos. Leo las notas a diario, y con tantos casos de robo por motochorros, cobro de secuestros por motos robadas en la ciudad sin esclarecimiento, salvo la entrega del pago para recuperarla, y accidentes en las calles, les planteo aquí una solución. No pueden existir más motos sin papeles, sin patentes, sin elementos básicos de seguridad en las calles. Quien circula en una moto sin papeles debe ser al menos demorado y revisados sus antecedentes, no solo el secuestro del vehículo. Alguien que circula sin patente, está seguro ávido de cometer una infracción de tránsito, de provocar un incidente en las calles, o simplemente de escapar en caso de que se trate de un ladrón. Todo esto se resuelve con controles básicos, cada robo, hurto, secuestro, entradera, hay motos/motochorros involucrados. Trabajemos en lo básico, que es que quien circule lo haga en regla, con una moto no robada, con su seguridad mínima cubierta para que no se mate, etc. Frenar el robo y posterior pago de secuestro de motos en la ciudad, la circulación en infracción, y la compraventa de partes usadas, es la base para frenar todo lo citado anteriormente. Jatón, Perotti, periodistas, ministerio de seguridad, trabajen juntos. Este punto es la base para frenar la inseguridad, consulten, encuesten y sondeen las calles, y verán que siempre hay motos involucradas, no por estigmatizar a quien circula en moto. No es eso. Pero seguramente quien viaja sin patente la misma no viene de una compra legal. Yo círculo en moto a diario pero en regla. Revisen papeles 10 veces al día de ser necesario. Ya no se puede vivir en esta ciudad así”.