Lunes 10.02.2020

Unión hizo un buen partido, pero no pudo con River Madelón: "Los pibes dieron todo"

El DT Tatengue habló en conferencia de prensa luego de la derrota ante River por 2-1 por la 19na fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Madelón se mostró conforme con la actuación del equipo y reconoció que un mínimo error ante equipos de la envergadura de River se pagan caro: “no fuimos contundentes. Contra estos equipos que te equivocás en una y la vas a buscar adentro”, afirmó.

“Dejaron todo”. Así se refirió el referente tatengue hacia sus dirigidos, quienes pocos días atrás lograron una importante victoria ante Mineiro por Copa Sudamericana. “Cada uno dió lo máximo. Los pibes dieron todo”, dijo.

Las frases destacadas del DT

* “Los dos planes de juego fueron buenos, ellos tuvieron que cambiar porque no la estaban pasando bien; ellos fueron contundentes y con un poco de fortuna en el segundo tanto nos terminan ganando. Los chicos sintieron el esfuerzo, dejaron el alma por el club, hoy terminó ganando la eficacia que tuvo River”.



* “Estamos dolidos, queríamos los tres puntos, Unión necesita ganarle a un grande en Santa Fe, faltó el resultado final, lo tuvimos en gran parte del partido, pero no lo pudimos sostener. No fue por incapacidad nuestra, faltó un poco de fortuna, pero está bien, ellos tienen un plantel con mucha jerarquía”.



* “Tenemos que recuperarnos rápido para el partido del viernes ante Patronato que será un rival duro. Me gustó Gerometa, le tocó debutar contra River y lo hizo bien. Calderón no habla pero es un pibe que entiendo todo: es un duro, en cuanto Bou hizo un buen partido, necesitaba gol y los está haciendo”.



* “Estamos conociendo jugadores que llegaron hace poco, pero estamos bien y el equipo está potenciado. La verdad me siento orgulloso y el hincha también se tiene que sentir orgullo por lo que dan estos muchachos que se entregan a pleno por la institución. Lo de Unión no es sorpresa, es una consecuencia de lo que se viene trabajando”.