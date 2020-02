"Parásitos" hizo historia en los Oscar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La película surcoreana se quedó con la estatuilla principal en la 92ª edición de los premios de la Academia. También ganó en la categoría de Mejor Película Internacional. Su director, Bong Joon Ho, se quedó con el premio al Mejor Director. Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern fueron los actores galadornados.

El filme coreano “Parásitos”, de Bong Joon Ho, dio el gran batacazo en la 92da edición de los premios Oscar al llevarse la distinción como Mejor Película, siendo el primer filme en lengua no inglesa que gana el máximo galardón de la Academia de Cine de Hollywood desde su creación.

“Parásitos” coronó una noche inolvidable en la que hiló cuatro galardones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Internacional, Mejor Guión Original. Todo el elenco subió al escenario del Dolby Theatre a recibir el premio principal pero su director prefirió no hablar y, en cambio, lo hicieron una de sus actrices y la productora del filme. Bong es el primer coreano en recibir este lauro, que las apuestas y los sondeos previos adjudicaban a “1917”, drama bélico de Sam Mendes que solo ganó tres rubros técnicos y se quedó con las manos vacías.

El premio a “Parásitos” también lleva consigo un reconocimiento al crecimiento exponencial que viene experimentando la industria cinematográfica de Corea del Sur en las últimas décadas, con películas que logran saltar las fronteras de un vigoroso mercado interno y que consiguen aunar el gusto popular y el conocimiento de los géneros con una reflexión cinematográfica profunda.

En la gala, Joaquin Phoenix ganó como Mejor Actor Principal por su rol en “Guasón” y Renée Zellweger por Judy. Brad Pitt y Laura Dern fueron los actores galadornados en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto, respectivamente.

Todos los ganadores

La lista completa de los ganadores es la siguiente: Mejor película, ; Mejor director, Bong Joon Ho por “Parásitos”; Mejor actor, Joaquin Phoenix por “Guasón”; Mejor actriz, Renée Zellweger por “Judy”; Mejor canción, “(I’m Gonna) Love Me Again” (Elton John) en “Rocketman”; Mejor música original, Hildur Gudnadóttir por “Guasón”; Mejor película internacional, “Parasite”; Mejor maquillaje y peinado, “El escándalo”; Mejores efectos visuales, “1917”; Mejor edición, “Contra lo imposible”; Mejor fotografía, “1917”; Mejor mezcla de sonido, “1917”, Mejor edición de sonido, “Contra lo imposible”, Mejor actriz de reparto, Laura Dern; Mejor cortometraje documental “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re A Girl)”; Mejor documental, “American Factory”; Mejor vestuario, “Mujercitas”; Mejor diseño de producción, “Había una vez... en Hollywood”; Mejor cortometraje, “The Neighbors’ Window”; Mejor guion adaptado, “Jojo Rabbit”; Mejor guion original, “Parásitos”; Mejor cortometraje animado, “Hair Love”; Mejor película animada, “Toy Story 4”; Mejor actor de reparto, Brad Pitt.