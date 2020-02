https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 10.02.2020

Pedido de informes sobre gendarmes En Diputados, la oposición repasó el aumento de homicidios dolosos Un diputado de la UCR dijo que los homicidios dolosos en enero subieron el 45% en toda la provincia, respecto de igual mes de 2019. Un 175% más en el departamento La Capital y un 60% más en Rosario

“Queremos que los protagonistas de este sainete digan la verdad sobre las fuerzas federales”, dijo en el recinto de Diputados, Juan Cruz Cándido (UCR), presidente de la comisión de Seguridad Pública de esa Cámara.



El radical leyó los titulares de los diarios que fueron reflejando, en una misma semana, las contradictorias declaraciones de funcionarios nacionales y provinciales respecto de la presencia de efectivos federales en Santa Fe. Hubo anuncios de “más federales”, luego explicaciones de que no hacen falta más uniformados para combatir el delito y finalmente una declaración de ambos ministerios que indican que hay unos 3.000 agentes de fuerzas federales en Santa Fe.



Más allá del pedido de informes que le sirvió de base para una dura exposición en el recinto, nada cándido, el diputado Cándido agregó un alto tono de voz a números dramáticos:



“No escapa a nadie la realidad que enfrenta la seguridad pública de la provincia. Tenemos un 45% más de homicidios dolosos del primero de enero a hoy con respecto al mismo periodo del año 2019 a nivel provincial, un 175% más en el departamento La Capital y un 60% más en el departamento Rosario”, dijo.



El presidente de la Comisión de Seguridad se quejó de “los exabruptos” del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, pese a que -durante la gestión anterior- compartieron despachos cercanos en la gestión de Maximiliano Pullaro (hoy también diputado provincial) como ministro del área.



“Esta realidad, que no es nueva, nos atraviesa a todos pero creemos que hay que hacerse cargo de la seguridad pública, por eso le pedimos a quienes nos metieron en este sainete que nos aclaren las dudas respecto de cuantos agentes de Gendarmería,Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Nacional había hasta el 13 de enero de este año y con cuantos cuenta la provincia en este momento”, reclamó Cándido al tiempo que pidió datos respecto de sus funciones, como es su coordinación con las fuerzas provinciales y quien es el encargado de cubrir los gastos de alojamiento y comida de los efectivos.



En tanto, su par socialista, Lionella Cattalini, manifestó su preocupación porque no ha vuelto a ser convocada la Junta Provincial de Seguridad, conforme lo establecido por el Decreto 24 de 2015. Dijo que valora las reuniones que a nivel de ciudades lleva adelante el ministerio de Seguridad, pero aseveró que es esas instancias de participación donde pueden hacerse más aportes en favor de los santafesinos.



Fondo sojero



Gabriel Real (PDP) y Pablo Pinotti (PS) unificaron sus comunicaciones al Ejecutivo para alertar sobre el Fondo Federal Solidario (el llamado fondo sojero) que ha perdido la Provincia de Santa Fe, por una medida del gobierno nacional.



Ambos lamentaron la nueva pérdida de recursos financieros y la transferencia de fondos que implica la decisión del presidente Alberto Fernández contra el interés de la provincia. Le reclamaron al gobierno de Omar Perotti que se oponga a lo dispuesto por la Casa Rosada.



La diputada socialista Lorena Ulieldín ingresó un proyecto de ley que modifica la 13.976 para “garantizar la estabilidad fiscal de las pequeñas y medianas empresas que realicen actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas”.



Tras destacar que el marco normativo vigente perjudica a ese sector Pyme -y advertir que empresas chicas pagan más que las grandes- pidió al Poder Ejecutivo que habilite el tratamiento de es proyecto, durante el presente período extraordinario de sesiones.

Comisiones



En la Cámara de Diputados se acordaron las presidencias de la mayoría de las comisiones internas. El Frente Progresista, Cívico y Social que tiene 28 diputados sobre 50 se quedó con esos cargos en la instancia clave de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El jefe del interbloque, Pablo Farías (PS), ex ministro de Gobierno, será su presidente; y en Presupuesto y Hacienda, el ex director de la Epe Fabián Bastía (UCR); Asuntos Laborales, Claudio Fabián Palo Oliver (UCR), ex intendente de Santo Tomé; y en Educación, la ex ministra del área Claudia Balagué (PS).



En Seguridad Pública, Juan Cruz Cándido (UCR), otrora funcionario del ese ministerio; en Obras y Servicios Públicos, Clara García (PS); y en Salud Pública y Asistencia Social, Silvia Ciancio (UCR).



Para Asuntos Comunales, Georgina Orciani (UCR); Medio Ambiente y Recursos Naturales, Erica Hynes (PS);



Agricultura y Ganadería, Marcelo González (UCR); Industria, Comercio y Turismo, el ex ministro de Infraestructura, José León Garibay (PS); en Derechos y Garantías, Lionella Cattalini (PS); y en Juicio Político, Joaquín Andrés Blanco (PS).



Los demás bloques presidirán Cultura y Medios de Comunicación, Ricardo Olivera (PJ), quien además es el titular del Partido Justicialista a nivel provincial; y en Transporte, el ex diputado nacional, Oscar Martínez (del Frente Renovador, 100% Santafesino); en Vivienda y Urbanismo, Dámaris Pacchiotti (del Frente Social y Popular); Promoción Comunitaria, Cesira Arcando (FE-Juntos por el Cambio); y en Seguridad Social, Arnaldo Walter Ghione (Somos Vida y Familia).