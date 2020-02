https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.02.2020 - Última actualización - 10:56

10:54

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Luz en la vía pública

Aldo E. Ducrano Casali

“El 17 de enero realicé un reclamo a Municipalidad de Santa Fe, por luz en vía pública, cuyo número es 1644 - 17/01/020, y ¡aún seguimos a oscuras! Tengo el pago de TGI al día, puedo reclamar el servicio que pago y no recibo... Cordialmente, en estúpida esperanza de pronta válida y ágil respuesta, los saludo”.

Busca a su hermano

Raúl Argentino Frías

“Señores del diario El Litoral: mi nombre es Raúl Argentino Frías y vivo en Fontana, Chaco. Estoy discapacitado y quisiera contactarme con mi hermano que vive ahí en Santa Fe él se llama Juan Gabriel Frías,.ya que hace más de 30 años que no sé nada de el. Les dejo mi número de Whatsapp 3624 614440 para que si alguien lo conoce le avise que lo estoy buscando. Desde ya muchas gracias amigos.”

Alcoholemia 0

María Linares de B° Roma

“Me llamo María Linares, vivo en barrio Roma. Me parece muy buena la idea del control de alcoholemia, pero debería ser más estudiada. Hay que ir por los boliches, ¿o creen que no venderán más?, por el Bulevar en los quioscos los sábados, los domingos. Sino, nosotros gente adulta, mayor que salimos a tomar dos lisos y a comer una pizza y debemos pagar por los pecadores. Si buscan multas para recaudar vayan a la ruta, a las motos que van de a tres sin casco y altas velocidades así sería justo. Muchas gracias”.

Gestos y actitud

Un peronista

“Le quiero decir al señor presidente y a todo su equipo, a quienes les tengo extrema confianza y creo que vamos a salir adelante con los problemas del país, que, además de salir a denunciar los negociados que se descubren en cada rincón de cada oficina pública fruto de los cuatro años de Macri, se los lleve ante la justicia. Estamos dispuestos a hacer el sacrificio que se nos pida, pero queremos ver actitudes y que alguna vez los perejiles del pueblo dejemos de ser los pagadores. No nos conforma con que las cosas se denuncien, no nos conforma, queremos ver actitudes diferentes, queremos ver la defensa a la soberanía. No queremos el operativo conjunto con las fuerzas de Estados Unidos, no queremos que usted. Sr. Presidente elija a Israel como primer destino internacional. No queremos ver que Carlos Menem siga siendo senador, tiene que estar preso. No queremos que Carlos Reutemann siga siendo senador, cuando no aportó una coma en la historia del Senado argentino. Entonces, usted nos pide sacrificios Sr. Presidente, nosotros lo vamos a hacer, pero queremos ver en la contraparte de usted actitudes, queremos ver resoluciones, de lo contrario, dentro de dos o tres meses usted va a ser otro inexistente político. Muchas gracias”.

Sugerencias

Juan Estaderman

“Señor Director, buenas tardes. Me dirijo al Litoral porque lo compro todos los días a pesar de que no comparto la línea editorial, en absoluto, pero es indudable que me gusta leer todo lo de la región. En esta oportunidad quiero referirme a tres cosas diversas. Primero, la verdad que me sentí mal al escucharlo al concejal Pereyra dándole instrucciones al nuevo intendente Jatón para que de las órdenes para que..., en fin, que tenga más rapidez la entrega de carnet de conducir. Yo digo, Pereyra se está preocupando por eso y le entregaron 29 casas a la gente sin luz, ni agua. Es una incongruencia. Segundo, en la entrevista que publicaron al señor ex intendente Corral, que tuvo dos periodos de gobierno, hablando de la situación económica, decía que ellos habían hecho una austeridad impresionante en la Municipalidad, pero resulta que cuando llegaron a diciembre y un señor tuvo que salir a comprar toner para que le imprimieran los papeles del carnet de conducir... leo a diario que un señor, no voy a decir el nombre, el apellido termina S, habla y habla de la zanja, habla de los perritos, ¿por qué no habla de estas cosas que son de interés público? Tercero, al señor Alaniz yo le pediría que por favor hable un poquito del desastre que han hecho con Vincentin, teniendo en cuenta la deuda externa que dejó el otro gobierno. ¿Por qué no habla de eso y se deja de escribir sobre las pamplinas del Papa, el carnaval y de recuerdos de otras épocas? Le agradezco profundamente”.