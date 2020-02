https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 10.02.2020

Argentina Open Arranca el Argentina Open de tenis y Delbonis cerrará la jornada

El tenista argentino Federico Delbonis se medirá este lunes con el boliviano Hugo Dellien en el partido saliente de la ronda inicial del Argentina Open, torneo que cumple su 20ma. edición y se juega sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.





Delbonis, de 29 años y ubicado en el puesto 74 del ranking mundial de la ATP, se medirá por primera vez en su carrera con Dellien (77), y el ganador del partido enfrentará en los octavos de final el miércoles o jueves próximo al máximo favorito al título, el argentino Diego Schwartzman (14).





La programación completa para la primera jornada, a disputarse este lunes, es la siguiente:







- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -







. A las 14.30:



Jaumer Munar (España) vs. Thiago Monteiro (Brasil)







. A continuación:



Casper Ruud (Noruega) vs. Pablo Andújar (España)







. A las 19:



Lorenzo Sonego (Italia) vs. Pablo Cuevas (Uruguay)







. A continuación:



Federico Delbonis (Argentina) vs. Hugo Dellien (Bolivia)







- CANCHA 2 -







. No antes de las 16.30:



Thiago Monteiro (Brasil) y Fernando Rómboli (Brasil) vs. Facundo Díaz Acosta (Argentina) y Carlos Taberner (España)

Con información de Télam