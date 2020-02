Colombia tendrá un "bloque de búsqueda" para corruptos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.02.2020 - Última actualización - 11:38

11:36

El presidente Iván Duque informó que será un grupo especializado que coordinará entre varias agencias del Estado para dar resultados frente a los casos de corrupción. El nombre evoca al famoso equipo élite que dio de baja a Pablo Escobar.