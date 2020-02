No habrá medidas para aliviar a quienes están hipotecados con créditos en UVA

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Alberto Fernández puso fin a las esperanzas de quienes suscribieron hipotecas en UVA al afirmar que deben cumplir con lo que firmaron y pedir que dejen de quejarse ‘tan agriamente‘.

“Los créditos UVA son entre particulares, aceptaron una cláusula de ajuste (por inflación)”, dijo el jefe de Estado al ser consultado en una entrevista. Una “solución” de los créditos en Unidades de Valor Adquisitivo había sido uno de los eslóganes más repetidos por Fernández en su campaña electoral e incluso lo repitió el 18 de noviembre ya habiendo sido electo Presidente.





Esas afirmaciones del jefe de Estado habían generado fuertes expectativas en los colectivos de deudores que buscan la desindexación de los créditos porque el capital adeudado y las cuotas corren a la par de la inflación y por encima de los salarios.





Por el contrario, el Gobierno sí decidió avanzar en la desindexación de los salarios eliminando la cláusula gatillo porque considera que es esta una herramienta eficaz para reducir la escalada inflacionaria.





Fernández responsabilizó por la situación a su antecesor Mauricio Macri, sobre quien dijo: “Estaba en campaña y suspendió las subas de los créditos. Pero el problema es que ahí hay una deuda, el contrato existe y dice que hay que indexar”.





El congelamiento de las cuotas entre agosto y diciembre acumuló una deuda de alrededor de 600 millones de pesos que ha pagado el Estado y además se generó una distorsión entre lo que deberían pagar y lo que efectivamente están pagando los deudores, apuntó Fernández.





“El Gobierno hizo que la distorsión no sea tan feroz, entre lo que paga la gente y lo que debería pagar. Para que en un año todo se ponga en orden”, sostuvo el Presidente, al señalar que las cuotas y el capital adeudado seguirán corriendo mensualmente al ritmo de la inflación.





En tanto, hasta fin de año y para amortiguar el impacto del descongelamiento, los bancos pondrán unos 1.400 millones de pesos hasta que las cuotas alcancen nuevamente su nivel pleno.





El Presidente dijo que el 70% de esos créditos fueron obtenidos en bancos públicos.





“Cuando yo escucho a los han sacado créditos UVA quejarse tan agriamente, que son 90.000 personas, no son millones, los quiero llamar a la reflexión”, dijo.





Impagable





Además, el presidente Alberto Fernández aseguró que la Argentina no puede “cumplir” con el pago de la deuda al FMI en los vencimientos establecidos por el gobierno anterior y advirtió que, por el contrario, en caso de hacerlo, se estaría “sumiendo a la economía en una postración absoluta”.





“Objetivamente no podemos cumplir”, declaró el Presidente en una extensa entrevista de algo más de una hora que brindó a radio Continental.





Consultado sobre si un buen resultado en la negociación con el FMI podría allanar el camino para discutir luego con los bonistas, Fernández graficó: “Son dos caminos que se necesitan, no sé si se cruzan, pero sí se necesitan”.





“De ninguna manera”, respondió tajante el Presidente cuando le preguntaron sobre la posibilidad de cumplir con los términos de los próximos vencimientos.





“Quisiéramos destinar el pago de la deuda a la reestructuración de la economía; si pagáramos, igual no nos va a alcanzar, pero estaríamos sumiendo a la economía en una postración absoluta”, apuntó.





Además, Fernández planteó que el pago de su deuda que hizo la provincia de Buenos Aires días atrás “no es la regla” y que eso se decidió porque se evaluó que, en el inicio de las conversaciones, no era conveniente incumplir.





El Presidente resaltó la “respuesta de apoyo muy importante” que recibió de los gobiernos de Italia, España, Francia y Alemania en el marco de su reciente gira por Europa, en relación a las negociaciones con el FMI.





“En todos los casos pudimos contarles qué es lo que queremos hacer y qué necesitamos”, relató en un tramo de la entrevista, en la que resaltó que su gira europea “fue mucho más que productiva”.





“Nos ayuda en un mundo globalizado estar dentro del mundo”, concluyó el mandatario.