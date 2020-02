Fernández Lobbe: "Tenemos jugadores de calidad y eso es muy importante"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador principal del combinado argentino está conforme con el trabajo que vienen realizando sus dirigidos hasta el momento. Antes del debut, previsto para el 6 de marzo frente a Olimpia de Paraguay, hay dos amistosos previstos.

El domingo Querandí Rugby Club respiró rugby de primer nivel. Ceibos, la franquicia que representará a nuestro país en la flamante Superliga Americana, realizó una práctica para el Seleccionado M1 de la Unión Santafesina de Rugby.





Si bien los jugadores fueron los que más actividad tuvieron, todos los trabajos estuvieron siempre controlados por el head coach argentino, Ignacio Fernández Lobbe, quien luego del entrenamiento habló con la prensa, brindando detalles de lo realizado el último fin de semana y acerca de lo que viene en esta nueva competencia.





“Estamos muy contentos, venimos trabajando fuertemente desde el 13 de enero. El equipo está respondiendo muy bien. Ya tenemos plantel conformado de 33 jugadores (podría sumarse uno más) que fueron los que vinieron a hacer el ‘Team building’ acá a Santo Tomé y Santa Fe”, comenzó diciendo el entrenador, quien agregó que “fueron realmente jornadas espectaculares junto a la gente del Ejército Argentino. Vinimos sin saber qué íbamos a hacer, pero el objetivo principal era afianzar el grupo y consolidarnos para el año largo que vamos a tener; y hoy terminamos llegando a Querandí Rugby Club en una compuerta conformada entre gente del Ejército junto a jugadores y staff de Ceibos”.





El presente





“Desde lo físico venimos muy bien, trabajando con el PF, que los viene sacudiendo bastante a los jugadores, y pese a las altas temperaturas que tuvimos las últimas semanas, la respuesta de los chicos fue satisfactoria. Esta semana, los jugadores irán a sus casas y continuarán con un trabajo físico a nivel individual; y el 17 de febrero nos estaremos asentando en Córdoba que será nuestra base, Dios quiera, que hasta el 30 de mayo que es la final”, dijo el mayor de los Fernández Lobbe.





“Si bien hay una base que venimos jugando juntos en Argentina XV o en Jaguares XV, lo principal es afianzar a los jugadores que se fueron incorporando. Amalgamar la convivencia entre todos, y creo que este tipo de situaciones como las que llevamos adelante en estos días, donde hay una adversidad terrible, la comida no es muy buena, donde no están acostumbrados a dormir en un lugar que no es el suyo, hace que la actitud del equipo prevalezca y en situaciones de nos conocimiento e incertidumbre, el equipo respondió de una manera espectacular. Escenarios que se pueden presentar en un partido de rugby, que hay que estar concentrados durante 80 minutos, porque si no hacés las cosas bien las pagas caro. Con la cantidad de kilos que levantamos, si uno no estaba concentrado cumpliendo su rol podría haberse lastimado, y lo hicimos bien”, describió uno de los “Pumas de Bronce”.





Lo que viene





“Obviamente que uno como head coach va mirando los distintos escenarios. Muchos jugadores que pasaron por el sistema de la Unión Argentina de Rugby y distintos seleccionados del mundo que pasaron en el Mundial de Japón, así que el nivel de juego sin duda que por ahora es una incertidumbre. No obstante está claro que jugadores de calidad hay, y eso lo hace muy importante”, aseguró Fernández Lobbe.





“Vamos a ir de a poco; tenemos dos amistosos por jugar dentro de quince días, donde ya tendremos un contacto más directo, más allá que ya venimos teniendo prácticas con contacto real y competencia sana, que es lo que le pido a los chicos para que la vara del equipo levante”, concluyó.





La jornada en Querandí





“Fue espectacular. Además de ser entrenador soy profesor de Educación Física y estas cosas generan un crecimiento muy importante, no sólo para los chicos que participaron de la práctica, sino también para mis jugadores. Volcar algo de lo que uno trata de enseñarle a ellos en la cancha. Se los vio muy bien organizado al equipo, con 4 o 5 jugadores entrenando destrezas que practican desde muy chicos. Acá todos nos llevamos algo valioso de estas jornadas”, comentó el entrenador argentino.