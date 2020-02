Alberto Fernández: "Soy crítico de cómo funciona el fútbol, es poco transparente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, criticó este lunes el funcionamiento del fútbol argentino, lo catalogó como "poco transparente" y solicitó a sus dirigentes una solución.

"Soy crítico de cómo funciona el fútbol, estoy hablando como hincha de fútbol. Soy muy crítico. Es poco transparente", manifestó Fernández en diálogo con radio Continental.

"No voy a generalizar, porque hay buenos dirigentes, pero creo que debemos pedirle y exigirle a la dirigencia del fútbol que de una vez por todas que el fútbol argentino funcione de otro modo", puntualizó el presidente.

Fernández también apuntó a la Superliga, el ente que organiza el campeonato de primera división y que tuvo cruces con la AFA: "El tema no se resolvió con la Superliga, los problemas siguen", advirtió el jefe de Estado.

Además, Fernández se refirió a la chance del regreso del programa Fútbol Para Todos que se desarrolló entre 2009 y 2017, ocasión en que afirmó que "la situación fiscal en este momento es muy compleja. Yo intento que el gobierno no se meta en el fútbol, que es algo más profundo".

Fútbol Para Todos comenzó el 21 de agosto de 2009, con la presidente de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la nación, y finalizó el 24 de febrero de 2017 con la rescisión de un contrato pautado hasta el año 2019.

También habló de su Argentinos Juniors

Durante la entrevista, Fernández habló también sobre Argentinos Juniors, el club de sus amores, con elogios para el equipo y su entrenador, Diego Dabove.

"Estamos haciendo una gran campaña, estoy contento con el equipo y con Dabove que es un entrenador extraordinario. Con Lanús no pudimos (empataron sin goles el viernes pasado por la fecha 19 de la Superliga), pero se jugó bien. Tuvimos mala suerte, a veces pasa. Para un hincha de Argentinos el problema no es perder, el problema es jugar mal y el equipo juega bien", indicó.

"Una vez me dijo (Néstor) Gorosito, cuando asumió en Argentinos, si yo me quejaba de un técnico que era muy especulador en el juego, que estuvo antes en el club. Me dijo: "mirá, esto de especular no lo entiendo, porque es mucho más fácil ganar si jugás bien que si especulás, porque si jugás bien tus posibilidades crecen", recordó Fernández.

"Y yo apliqué una definición como regla de vida: si haces las cosas bien es muy posible que te vaya mucho mejor en todo que si especulas. Al equipo lo veo jugando bien y sacando buenos jugadores", agregó el Presidente de la Nación.

Luego, en clave de humor, señaló que durante su ausencia por una gira europea en sus recorridos por Italia, España, Alemania y Francia, Argentinos perdió posiciones en el campeonato argentino.

"Me descuidé un minuto y me lo mandaron al cuarto lugar a Argentinos", indicó entre risas.

Argentinos se posiciona cuarto en la Superliga con 32 puntos, en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores. El club de La Paternal está a siete del líder, River Plate (39).

Alberto Fernández, de 60 años, visitó por última vez el estadio de Argentinos, denominado Diego Maradona, el 27 de julio del año pasado, en la previa del choque ante River por la Superliga.

Con información de Télam.